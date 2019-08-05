05/08/2019

قضية مبنى "تاتش" على مشرحة لجنة الاتصالات الخميس والحاج حسن: لوقف كلّ إنفاق غير مُجدٍ

أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن أن قضية مبنى شركة "تاتش" تحوّلت إلى قضية رأي عام، وقال: "آن الأوان لوضع قطاع الاتصالات على محمل الاهتمام الجدي لوقف كلّ ما يجري من إنفاق غير مُجدٍ وغير مبرّر وغير مسؤول أحيانًا".

وذكر الحاج حسن في مؤتمر صحافي عقده من مجلس النواب، أن "معظم أعضاء لجنة الاتصالات كانوا معترضين على استئجار مبنى "تاتش"، مشيرا إلى انه يمكن "استئجار مبانٍ في مناطق أرخص من منطقة "سوليدير"".

وأكد انه تم تحديد جلسة للجنة الاتصالات الخميس المقبل لمناقشة قضية مبنى "تاتش"، مطالبا كلّ الزملاء في مجلس النواب بحضور جلسة لجنة الاتصالات المقبلة لأن قضية مبنى "تاتش" أصبحت قضية رأي عام".

وقال: "بدأنا باستعادة كلّ محاضر جلسات لجنة الاتصالات الخاصة بقضية استئجار مبنى "تاتش"، مضيفًا أنه سيُصار الى "توجيه توصيات الخميس المقبل إلى رئيسي الجمهورية والحكومة لتحمّل المسؤولية في ملفّ مبنى "تاتش"".

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