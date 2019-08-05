05/08/2019

الشيخ الزكزاكي وزوجته يتحضران لمغادرة نيجيريا والعلاج في الخارج

قرّرت محكمة العدل العليا في ولاية "كادونا" في نيجيريا اليوم الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم الزكزكي ومغادرة البلاد لتلقي العلاج شرط أن يتم ذلك تحت رعاية الحكومة النيجيرية.

وبحسب ما أعلن حساب مكتبه على موقع "تويتر"، سمح القضاء النيجيري للشيخ الزكزكي ولزوجته بالعلاج خارج البلاد جراء الخطر المحدق بصحتهما.

وأوضح المكتب أن الإدعاء النيجيري فشل في تقديم أدلة مُقنعة لوجود أي مستشفى في البلاد يمكنه رعاية الشيخ وعلاجه.

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