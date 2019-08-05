العالم

الشيخ الزكزاكي وزوجته يتحضران لمغادرة نيجيريا والعلاج في الخارج

05/08/2019

الشيخ الزكزاكي وزوجته يتحضران لمغادرة نيجيريا والعلاج في الخارج

قرّرت محكمة العدل العليا في ولاية "كادونا" في نيجيريا اليوم الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم الزكزكي ومغادرة البلاد لتلقي العلاج شرط أن يتم ذلك تحت رعاية الحكومة النيجيرية.

وبحسب ما أعلن حساب مكتبه على موقع "تويتر"، سمح القضاء النيجيري للشيخ الزكزكي ولزوجته بالعلاج خارج البلاد جراء الخطر المحدق بصحتهما.

وأوضح المكتب أن الإدعاء النيجيري  فشل في تقديم أدلة مُقنعة لوجود أي مستشفى في البلاد يمكنه رعاية الشيخ وعلاجه.

 

الشيخ الزكزاكي وزوجته يتحضران لمغادرة نيجيريا والعلاج في الخارج

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني