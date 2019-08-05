05/08/2019

ميلان يضم لاعباً جزائرياً ويونايتيد يوقف ضم ديبالا

توج مانشستر سيتي بلقب درع الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني تواليًا عقب فوزه على غريمه ليفربول بركلات الترجيح 5 4 إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف.

افتتح الدولي الإنجليزي رحيم إسترلينغ التسجيل للسيتيزن بعد 12 دقيقة على البداية وأدرك البديل الكاميروني جوال ماتب التعادل للريدز من رأسية متقنة قبل 13 دقيقة من النهاية، ليحرم بعدها الحارس التشيلي كلاوديو برافو كتيبة يورغن كلوب من هدف الفوز بتصدي رائع في الوقت القاتل. ليتوجه الفريقان الى ركلات الحظ التي حسمها بطل الدوري الممتاز على حساب بطل أوروبا بفارق ركلة واحدة، ليحرز الأزرق لقبه السادس في المسابقة.

مانشستر يونايتيد يوقف محادثات ضم الأرجنتيني ديبالا

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "b b c" ذكرت أن نادي مانشستر يونايتيد الإنجليزي أوقف محادثاته مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وكشفت الإذاعة البريطانية إن إدارة النادي الحمر أنهت المفاوضات بسبب المطالب المالية المرتفعة لمهاجم يوفنتوس الذي كان من المفترض أن يدخل في صفقة تبادلية بين الفريقين تقضي بإنتقال الدولي الأرجنتيني إلى مانشستر يونايتد لقاء انضمام المهاجم البلجيكي رومالو لوكاكو إلى السيدة العجوز.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإن ديبالا وضع مطالب مبالغ فيها بهدف تعقيد مهمة رحيله عن بطل الدوري الإيطالي لرغبته بالبقاء في تورينو.

ميلان يضم الجزائري بن ناصر

من جهته، أعلن نادي ميلان الإيطالي عن ضم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر قادمًا من مواطنه إنبولي بعقد يمتد حتى العام 2024.

ونال اللاعب المتوّج بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده جائزة أفضل لاعب في البطولة القارية الشهر الماضي.

وكان اللاعب البالغ 21 عامًا قد بدأ مشواره مع نادي افنين الفرنسي قبل أن ينتقل إلى أرسنال ومنه إلى الكالتشو.

وبلغت قيمة الصفقة بحسب تقارير إيطالية عشرين مليون دولار.

أنتر يهزم توتنهام في كأس الأبطال

الى ذلك، حقق نادي انتر ميلان الإيطالي فوزًا مثيرًا بركلات الترجيح على توتنهام الإنجليزي 4 3 ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية اثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف.

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