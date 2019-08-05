05/08/2019

لبنان يواجه فلسطين وعينه على الفوز الثاني في بطولة غرب آسيا

يخوض المنتخب اللبناني لكرة القدم مباراته الثالثة بمواجهة نظيره الفلسطيني عند العاشرة والنصف مساء الإثنين على ملعب كربلاء ضمن بطولة غرب آسيا.

ويطمح المنتخب اللبناني بعد فوزه على شقيقه السوري لمواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز الثاني أملاً بتعثر العراق لمزاحمته على الصدارة.

ولن تكون المباراة سهلة لرجال الأرز أمام منتخب فلسطيني مقاتل حقق فوزًا على اليمن وخسر بصعوبة أمام المنتخب العراقي المضيف وهو جاهز بكافة عناصره سعيًا لتحقيق الفوز.

وأنهى المنتخب اللبناني استعداداته بمران أخير خاضه على الملعب المحاذي لملعب المباراة تضمن جري ولياقة بدنية خلال الحصة التدريبية.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب الأرز المباراة بنفس الأسلوب والطريقة السابقة أي 4 3 3 معتمدًا على دفاع صلب ووسط مقاتل.

وقد يمثل لبنان الحارس مهدي خليل وحسين الزين وقاسم الزين وحسن شعيتو شبريكو ونور منصور دفاعًا، فيما يتوقع أن يعود يحيى الهندي للتشكيلة الأساسية إلى جانب حسين منذر ونادر مطر مع إشراك حسن معتوق وربيع عطايا وسوني هجومًا.

علمًا أن هذه التشكيلة ليست نهائية وقد يطرأ عليها تعديلات وتغييرات يراها المدرب ليفيو حسب قراءته للمباراة، خاصة أنه يعرف جيدًا نقاط القوة والضعف للمنتخب الفلسطيني.

وإشراك المهاجم أحمد حجازي ممكن إلى جانب محمد قدوح في حال كان جاهزًا بعد تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها خلال مباراة العراق الإفتتاحية.

وتشكل البطولة الإقليمية التي أدرجت على روزنامة "الفيفا" محطة لاختبار اللاعبين المحليين والوقوف على قدراتهم شرط منحهم الفرصة للحضور.

وأكد المدير الفني الروماني ليفيو على ثقته باللاعبين لتحديد الفوز وتقديم أداء مميز يعتمد على الروح القتالية والمثابرة خاصة أن الهدف من البطولة هو الإعداد للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023.

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