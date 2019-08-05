عين على العدو

مواقع الأسلحة النووية.. السر "المفضوح" لـ"اسرائيل"

05/08/2019

مواقع الأسلحة النووية.. السر "المفضوح" لـ"اسرائيل"

 

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16/10/2019

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15/10/2019

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15/10/2019

"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس
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حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
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"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني