فلسطين

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

05/08/2019

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

نفّذت قوات الاحتلال اليوم الاثنين حملة اعتقالات طالت 13 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية. ففي القدس، اعتقلت أربعة مواطنين، فيما قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فايز محيسن، وجهاد بدر، من بلدة العيسوية، بينما اعتقلت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية شابين (لم تعرف هويتهما) في شارع السلطان سليمان الواقع بين بابي العامود والساهرة من أبواب القدس القديمة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين بينهم طفل من مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت الشبان جمال هاشم جنازرة، وايهاب كمال جوابرة، وأحمد رأفت البدوي، وعنان الشريف، والطفل عبيدة أكرم جوابرة، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كما سلّمت قوات الاحتلال في المخيم ذاته، محمد ناصر البدوي وعلي حسن الشريف وأُبيّ جوابرة وإياس هاني جعارة، بلاغات لمراجعة مخابراتها، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها توفيق لافي، وأحمد أبو سل، والمبعد جهاد جعارة.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عصام العالول ونجله ليث بعد أن داهمت منزلهما في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مؤمن راتب العمور (18 عاما)، ومحمود علي العمور (19 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وفتشتهما.
 

 

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