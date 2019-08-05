الخليج

ترويج سعودي جديد لزيارة الأراضي المحتلة

05/08/2019

ترويج سعودي جديد لزيارة الأراضي المحتلة

على الرغم من طرده قبل نحو أسبوعين من القدس المحتلة والمسجد الأقصى، يستمرّ الناشط السعودي محمد سعود في الترويج لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأعاد سعود نشر تغريدة للمتحدث باسم خارجية العدو بالعربية حسن كعبية أوضح خلالها طريقة التواصل لمن يرغب في زيارة الأراضي المحتلة، من السعودية أو غيرها من الدول الخليجية والعربية.

ترويج سعودي جديد لزيارة الأراضي المحتلة



وكان كعبية قد نشر على حسابه، صورة تجمعه بمحمد سعود، للترحيب بزيارة الأخير للأراضي المحتلة.

ويعرّف محمد سعود نفسه بأنه مدوّن يدرس في كلية الحقوق في جامعة الملك سعود بالرياض، ويزعم أنه لا علاقة له بالسياسية، ويكتب على حسابه على "توتير" باللغتين العبرية والعربية، ويضع علم السعودية وكيان العدو.

ترويج سعودي جديد لزيارة الأراضي المحتلة



وكان المتحدث باسم حكومة الاحتلال قد أدان طرد المدون السعودي من القدس، فيما استنكر المتحدث باسم خارجية العدو نزار عامر ما تعرض له سعود.

ترويج سعودي جديد لزيارة الأراضي المحتلة



ودأب كعبية على محاولة كسب ودّ السعوديين، عبر تغريدات تمدح السعودية وتدعوهم لزيارة الأراضي المحتلة.


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