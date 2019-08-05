05/08/2019

صحف "اسرائيل" في أميركا وأوروبا لشيطنة حزب الله!

سعد حمية

في خبر لافت لأحد المواقع العربية الأميركية الهوى، ذكر سهوًا (على ما يبدو) بعضاً من هوية موقع "ألجماينر" اليهودي النيويوركي ضمن خبر يقول ان "الموساد" الاسرائيلي يتهم ايران بتفعيل شبكات حزب الله في الخارج في سياق المواجهة بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية.

هذا الخبر هو واحد من مئات وربما آلاف الأخبار التي ترد في طيات صفحات الصحف والمطبوعات والمواقع الالكترونية الأميركية أو الاوروبية التي تتناقل أخبارًا مختلفة هدفها الوحيد تكريس صورة حزب الله "الارهابي" في ذهن الرأي العام الغربي وتظهيره بأنه أيقونة الارهاب العالمي والأستاذ الذي تبدو "داعش" و"القاعدة" أمامه كالطلاب.

الموقع المذكور أعلاه، ليس إلا واحدًا من بين مئات المواقع والصحف اليهودية المنتشرة حول العالم وتؤيد "إسرائيل" وتشهر سيف الدفاع عنها وعن القضايا التي تهم اليهود حول العالم. الغريب أن مواقع عربية خصوصاً الخليجية منها، ومواقع لبنانية قد تقتبس أو تعيد نشر تقارير ومقالات عن هذه المواقع متعمدة اغفال هويتها عن القارئ لمآرب خاصة بها. وأقل ما يقال عن هذه الأخبار والتقارير أن مصادرها غير موثوقة فضلًا عن انحيازها الكلي الى جانب "اسرائيل"، بالتالي عند الحديث عن حزب الله أو ايران أو حركات المقاومة تصبح الموضوعية والدقة مجرد خرافة وأسطورة.

هناك آلاف من المواقع المؤيدة لـ"اسرائيل" في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا لكنها ليست مملوكة لليهود وأسماؤها لا تشير الى توجهاتها السياسية والإيديولوجية

ما يثير الاستغراب أكثر، أن الكثير من المواقع والصحف الأميركية والأوروبية تظهر هويتها من خلال إسمها وبالتالي خلفيتها السياسية والايديولوجية وقد عبرت عنها في تحديد أهدافها، وتقول بصراحة أنها تعمل لمصلحة المجتمع اليهودي في هذه الدولة أو تلك!



لدى التدقيق في طبيعة الأخبار التي تنشرها هذه المواقع التي باتت بحكم تطور وسائل الاتصال والاعلام الجديد ذات انتشار عالمي، نجد أنها تدأب على التأليب وفبركة الأخبار وتنظيم حملات دعائية وسياسية فضلاً عن المساهمة في فعاليات مختلفة واستغلال المناسبات للتحريض على حزب الله، وهي غالبًا ما تقوم بدور الواشي مستندة إلى تقارير "الموساد" الاسرائيلي أو أجهزة الاستخبارات الأميركية والأوروبية أو تسريبات مسؤولين في بعض دوائر القرار الدولية الذين غالبًا ما يكونون منضوين في منظمات تابعة للكيان الاسرائيلي أو مؤيدة له وتنشط في ممارسة عمليات الضغط على المناهضين لها والاشادة بالخطوات والاجراءات التي تكون في مصلحة الكيان الاسرائيلي.

ومن خلال المتابعة يتضح لدينا أن في الولايات المتحدة وبريطانيا مجموعة مواقع ومطبوعات هويتها واضحة، وهي تفتخر بأنها مؤيدة لـ"اسرائيل" متخذة العنوان الديني اسمًا لها. ونورد هنا، عينة منها مع نماذج من أخبار نشرتها في تواريخ مختلفة خلال عام تقريبًا وهي تغطي عددًا من الجوانب المرتبطة بحزب الله والتحريض عليه وعلى من يلتقيه ولو لمرة واحدة:

* Jewish News Syndicate (JNS) (نقابة اخبار اليهود) هي الوكالة الأسرع والأكثر نموًا في تغطية أخبار "اسرائيل" واليهود في العالم، وتقدم أخبارًا وتقارير ومقالات وتحليلات لأكثر من مئة صحيفة مطبوعة وموقع رقمي خلال اسبوع

ـ بتاريخ الثلاثاء 2019-07-02 "قامت الولايات المتحدة بحظر أحد كبار قادة حزب الله حسين علي هزيمة هو رئيس وحدة الاستخبارات التابعة لحزب الله".

* United with Israel (UWI) (متحدون مع اسرائيل) تأسس عام 2011 ويفتخر أنه كبر وتطور ليكون أكثر موقع مؤيد لـ"اسرائيل" حيث يتابعه نحو سبعة ملايين شخص في أكثر من 170 بلداً. وهدفه الرئيسي وباختصار الترويج والدعاية لـ"اسرائيل" وانجازاتها على مختلف الصعد

- بتاريخ 2019-06-26 نشرت عريضة للتوقيع عليها جاء فيها: "قامت جماعة حزب الله الإرهابية، الوكيل الإيراني بمهمة معلنة متمثلة في تدمير دولة إسرائيل، بقتل الأبرياء في جميع أنحاء العالم بينما تمول جهودها من خلال تهريب المخدرات وغسيل الأموال والمشاركة في الجرائم المنظمة. انضم إلى المؤتمر اليهودي العالمي وادعو الأمم المتحدة إلى تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية".

* The Jewish Chronicle (The JC) مجلة أسبوعية يهودية في بريطانية تأسست عام 1841 وتعد أقدم مطبوعة يهودية والأوسع انتشاراً وتعكس مقالاتها وتقاريرها بشكل رقمي القيم المتنوعة للديانة اليهودية والقضايا الاجتماعية والسياسية من الشمال الى اليمين ومن المتدينين الى العلمانيين

ـ 2019-03-20 "كان نيك غريفين، الزعيم السابق للحزب الوطني البريطاني اليميني المتطرف، من بين وفد قابل مسؤولاً رفيع المستوى من جماعة حزب الله الإرهابية المحظورة، بحسب ما كشفت عنه "جويش كرونيكل". ,تم تصوير السيد غريفين مع وفد من المجموعة البرلمانية الأوروبية اليمينية "التحالف من أجل الحرية والسلام" في اجتماع مع مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله في بيروت يوم الأحد".

* Jewish News (اخبار اليهود):هو الموقع اليهودي الاكثر قراءة في بريطانيا تأسس عام 1997 هدفه خدمة المجتمع اليهودي في لندن، ويبدو أنه يتبادل او ينشر مقالات وتقارير عن israelhayom، وينقل المواقف والأراء الاسرائيلية

ـ 2019-06-11 نشر خبراً قال فيه إن "لويز إيلمان نائب رئيس أصدقاء إسرائيل في حزب العمل بعثت برسالة إلى وزيرة الداخلية في حكومة الظل البريطانية ديان أبوت لتحث الحزب على دعم الحظر الكامل لحزب الله لأن عدم القيام بذلك أصبح الآن "أمرًا لا يمكن تحمله". وجاءت رسالة لويز إيلمان "العاجلة" بعد الأخبار التي تفيد مداهمة أربع عقارات في شمال غرب لندن في عام 2015 وتبين أنها تحتوي على مكونات لصنع القنابل".

ـ 2019-06-12 قال "قائد القيادة الشمالية لجيش الدفاع الإسرائيلي اللواء أمير بارام "إذا اضطررنا إلى خوض الحرب، فسوف نحمّل حزب الله ثمنا باهظا".

ـ 2019-06-27 "رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر، اشاد في بيان بخطوة كوسوفو ادراج حزب الله على قائمتها للمنظمات الارهابية معتبراً "انها خطوة مبدئية في السعي الحاسم للسلام والأمن الدوليين"".

ـ 2018-06-24 "قام عملاقا الإعلام الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بإغلاق حسابات تابعة لحزب الله خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما عطل قنوات المجموعة ليلة الجمعة. وقال مسؤولون في حزب الله إن إغلاق الحسابات تم تنفيذها "دون سابق إنذار".

ـ 2018-06-13 "نواب لندن وممثلو الجالية اليهودية يأملون هذا الأسبوع بأن الحكومة البريطانية تستعد لحظر حزب الله في مجمله".

* Algemeiner هو موقع وصحيفة تهتم بتغطية أحداث الشرق الاوسط و"اسرائيل" والقضايا التي تهم اليهود حول العالم . وقد تأسست اولاً كصحيفة عام 1972 وفي عام 2012 أطلق موقعها على شبكة الانترنت

ـ 2019-06-13: "بعد مرور خمسة عشر عامًا على قيام الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة الأمريكية بفصل كاثي لويكرت، مسؤولها الثالث بعد أن التقت بحزب الله في لبنان، قامت الطائفة بتوظيفها للعمل كرئيسة للمؤسسة المكلفة بإدارة العقارات التابعة للكنيسة الأمور المالية في الكنيسة".

ـ 2019-06-16 "مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلس النواب الأمريكي، بعثت برسالة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحث فيها ألمانيا على تصنيف حزب الله رسمياً كمجموعة إرهابية".

ـ 2019-05-28: "من المرجح أن يؤدي رفع رايات حزب الله في مسيرة "يوم القدس" في لندن إلى الإعتقالات، بعد تصويت البرلمان البريطاني في شباط / فبراير لإنهاء التمييز المثير للجدل التي تتبعها المملكة المتحدة في الفصل بين الجناحين "السياسي" و "العسكري" لحزب الله".



ـ 2018-10-12 "استخدم القراصنة الإلكترونيون في حزب الله تقنيات "الاصطياد" على وسائل التواصل الاجتماعي للتسلل إلى الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقرير أصدرته هيئة الاستخبارات التشيكية ونقله "راديو براها" (براغ)".

* The Jewish Press (صحافة اليهود) صحيفة اسبوعية في الولايات المتحدة الاميركية تعلن تأييدها لـ"اسرائيل" وتم إطلاق موقعها على شبكة الانترنت عام 2011 وتصدر ملحقات ومقالات متعمقة حول "اسرائيل" واليهود في العالم

ـ 2019-05-23 "أعلنت وزارة الخارجية أن حملة "الضغط الأقصى" الأمريكية على إيران تعمل، ونتيجة لذلك، اضطر حزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية إلى البحث عن تمويل في مكان آخر حيث يتخذون تدابير تقشفية صارمة".

* The Jewish Voice (صوت اليهود) مطبوعة اسبوعية مقرها مدينة نيويورك، وقد أسست عام 2004 وشهدت نمواً كبيراً خلال العقد الاخير ويساهم في كتابة افتتاحياتها الكاتب في صحيفة "جيروزاليم بوست" كارولين غليك وجون بولتون عندما كان سفيرا في الامم المتحدة



ـ 2019-04-23 "تطلق اللجنة اليهودية الأمريكية حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لمساءلة حزب الله عن أنشطته الإرهابية وتصنيف الجماعة في مجملها منظمة إرهابية. تدعو الحملة الجديدة، التي تتزامن مع الذكرى السادسة والثلاثين لهجوم حزب الله على السفارة الأمريكية في بيروت والذي قتل فيه 63 شخصاً، إلى بذل الجهود لإنهاء أنشطة حزب الله الإرهابية في جميع أنحاء العالم. وستشمل الحملة العالمية للجنة اليهودية الأمريكية أنشطة واسعة تتعلق بالتوعية العامة، وتشجيع مشروع قانون للكونغرس الأمريكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله مجمله كمجموعة إرهابية، وجهد هائل على وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى زيادة الوعي حول أنشطة حزب الله الضارة في جميع أنحاء العالم".

* Jewish Journal (صحيفة اليهود) مجلة اسبوعية لخدمة المجتمع اليهودي في لوس انجلوس وقد تأسست عام 1985، وتعد من اكثر الاسبوعيات توزيعاً خارج نيويورك سيتي

ـ 2019-05-29: "ما هي طموحات حزب الله الإرهابية وكيف يمكننا مكافحتها؟ كان هذا موضوع ندوة استضافتها "اللجنة اليهودية الأمريكية" في لوس أنجلوس بالشراكة مع القنصلية العامة لرومانيا في لوس أنجلوس في 28 أيار / مايو في مدرسة ويلشاير بوليفارد تيمبل، وقد حضر حوالي 200 شخص الندوة".

ـ 2019-05-29 "يحتفظ كل من النظام الإيراني وجماعة حزب الله الإرهابية بقاعدة للعمليات في فنزويلا، في ظل التعاطف والتعاون من قبل نظام نيكولاس مادورو؛ هذه حقيقة تكشف كيف أصبح هذا البلد تهديدًا للمنطقة".

* Jewish Telegraphic Agency تعرف الوكالة هويتها بأنه مصدر عالمي موثوق للاخبار والتحليلات والقضايا التي تهم اليهود، وتقاريرها تعكس طيفاً واسعاً من الهوية الدينية والسياسية لدى يهود اليوم. وتقدم الوكالة تغطية واسعة للتطوارات السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على اليهود في العالم



ـ 2018-12-04 "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل عن تهديد حزب الله في لبنان والعدوان الإيراني ـ وأشعلوا الشموع لمناسبة "حانوكا"".

ـ 2018-07-16 "في أول خطوة من نوعها، قامت الأرجنتين بتجميد أصول شبكة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله في منطقة تعرف باسم المنطقة الحدود الثلاثية مع البرازيل والباراغواي.وقد حققت ققت وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين في إجراءات جنائية محتملة قام بها مواطنون لبنانيون يعيشون في البلد من الممكن أنهم اشتركوا في غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية".

ـ 2018-03-15: "التقى بافاو شيتيسكي، عضو حزب "كوكيز 15" المناهض للانتماء، يوم الأثنين مع النائب اللبناني عن حزب الله محمد رعد في مجلس النواب اللبناني. ورفض شيتيسكي ما قاله النقاد من أن حزب لله جماعة إرهابية وذات أجندة معادية للسامية، قائلا عن رعد: "إنه نائب محترم ورئيس لمجموعة (النواب) في حزب الله، والذي يلتقي معه أهم قادة العالم." وقال إن المنتقدين هم "الدمى للدمى التي تديرها الدمى"".

*Jewish Week تأسست عام 1970 كصحيفة "تابلويد" ولديها الان ثلاثة نسخ إقليمية ( نيويورك سيتي وستشستر كونتري، ولونغ ايلاند)..وصل عدد نسخ الصحيفة 55000 لكل أسبوع وفي نسختها على شبكة الانترنت يزورها مئات الآلاف شهرياَ



ـ 2018-08-13 "حثت لجنة الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية و"رابطة مكافحة التشهير" المشرعين على المشاركة في رعاية مشروع قانون لمجلس الشيوخ الذي يستهدف حزب الله وحماس لاستخدامهما الدروع البشرية. ويُقر مشروع القانون الذي قدمه الأسبوع الماضي كل من النائب تيد كروز والنائب وجو دونيلي أولئك الذين يستخدمون المدنيين لحماية أنفسهم أثناء تنفيذ الهجمات، ويشير القانون إلى حماس وحزب الله كمخالفين فاضحين".

* Breitbart News موقع اخباري أمريكي يميني متطرف أسسه أندرو بريتبارت عام 2007 ونشر العديد من الاكاذيب قصص مضللة عمدا، منها

ـ 2019-05-28: "قامت شركة أمازون بإزالة كتاب من تأليف الرجل الثاني في جماعة حزب الله الإرهابية نعيم قاسم من موقعها على شبكة الإنترنت بعد أن انتقد الصحفي الإسرائيلي حاييم إسروفيتش الشركة التجارية العملاقة لترويجها لأعمال تابعة لـ "إرهابي دولي".وكتب إيزروفيتش: "إن الترويج للكتاب على موقع أمازون، والذي يسمح لقاسم بالربح على كل عملية بيع، يثير شكوكاً واضحة بانتهاك العقوبات والمساعدة في تمويل الإرهاب"".

ـ 2018-12-11: "نشر حزب الله عدة عشرات من الصور ومقاطع الفيديو عن قرب لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يعملون على تدمير الأنفاق الهجومية الإرهابية العابرة للحدود التابعة للجماعة الإرهابية، وتضمنت خريطة توضح مكان وجود القوات".

ـ 2018-11-14: "أفاد ناثان سايلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، أن حزب الله ـ الوكيل الإيراني المتخصص في الإتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب ـ قد أنشأ "مخابئ كبيرة للمعدات العسكرية والمتفجرات" في بوليفيا ونشر الجهاديين في البيرو".

ما ورد اعلاه هو عينة ونموذج، وإلى جانب هذه المواقع هناك آلاف من المواقع المؤيدة لـ"اسرائيل" في الولايات المتحدة الاميركية والدول الأوروبية لكنها ليست مملوكة لليهود وأسماؤها لا تشير الى توجهاتها السياسية والإيديولوجية، لكنها من الداخل تعج بالمؤيدين سواء من الكتاب او الاداريين الذي لا هم لهم سوى نيل رضى جماعات الضغط التي همها الوحيد حماية "اسرائيل".

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