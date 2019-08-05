العالم

قتلى وجرحى بانفجار نجم عن تصادم 4 سيارات في القاهرة

05/08/2019

قتلى وجرحى بانفجار نجم عن تصادم 4 سيارات في القاهرة

سقط 17 قتيلا و32 جريحا بانفجار نتج عن تصادم 4 سيارات قرب معهد الأورام بالمنيل في العاصمة المصرية، بالإضافة إلى تحطم عدد من السيارات وواجهة معهد الأورام، وتضرر عدد من الغرف بالمعهد.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن مصدر أمني مطلع أنه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وحال سير إحدى السيارات العمومية بسرعة عكس اتجاه السير بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت مواجهة بـ 3 سيارات، ما نتج عنه انفجار ووقوع ضحايا ومصابين.

وعاينت النيابة العامة المصرية آثار انفجار معهد الأورام وسألت شهود العيان، والمسؤولين بالمعهد للوقوف على ظروف وتفاصيل الحادث. كما أمرت بالتحفظ على الكاميرات بمحيط واجهة المعهد، وكذلك كاميرات المعهد القومي لصحة ورعاية المرأة، والتي يرجح تسجيلها للواقعة، وطلبت تفريغها لبيان تفاصيل الحادث.

وكلف النائب العام فريقا من أعضاء نيابة جنوب القاهرة بتفقد موقع حادث الانفجار وإجراء المعاينات اللازمة.

وكان سكان منطقة المنيل قد سمعوا دوي انفجار، بالقرب من مستشفى الأورام، انتقل على أثرها رجال الأمن إلى موقع الحادث.

 وتفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، واللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، مكان حادث الانفجار.

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