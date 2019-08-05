05/08/2019

عمليات واسعة لسلاح الجو اليمني المسير على مطاري نجران وأبها وقاعدة الملك خالد الجوية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن تنفيذ سلاح الجو اليمني المسير عمليات واسعة على مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية.

وأشار العميد سريع إلى أن العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار نجران وكانت الإصابة مباشرة وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار.

أما العملية الثانية فاستهدفت مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير وكانت الإصابة دقيقة.

فيما استهدفت العملية الثالثة مرابض الطائرات وأهدافا أخرى بمطار أبها الدولي، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أكد ان هذا الاستهداف يأتي تجسيداً لوعد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة.

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