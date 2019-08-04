04/08/2019

حماس تستهجن عدم إدراج الأمم المتحدة للكيان الصهيوني في قائمة العار عن انتهاكاته بحق أطفال فلسطين

عبّر المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، عن استهجان الحركة لعدم إدراج الأمم المتحدة للكيان الصهيوني في قائمة العار عن انتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين، بالرغم من إقرار الأمم المتحدة أن عام2018 شهد أعلى معدل لانتهاكات الاحتلال ضد اطفال فلسطين.

ورأى قاسم ان استجابة المنظمة الدولية للضغوط من الاحتلال والولايات المتحدة، يعطي ضوءاً أخضراً لقوات الاحتلال لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق أطفال شعبنا الفلسطيني، بل وكل مكوناته.

قاسم أضاف أنه " مطلوب من منظمة الأمم المتحدة أن تترجم تقاريرها وقراراتها التي تثبت انتهاكات وجرائم الاحتلال إلى اجراءات عملية، بتجريم الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية وفقاً للقانون الدولي بما يضمن وضع حد لانتهاكاته الجسيمة".

كما أشار إلى أن معاقبة الاحتلال في المحاكم الدولية يمنع توفير غطاء لجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس

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