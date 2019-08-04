فلسطين

حماس تستهجن عدم إدراج الأمم المتحدة للكيان الصهيوني في قائمة العار عن انتهاكاته بحق أطفال فلسطين

04/08/2019

حماس تستهجن عدم إدراج الأمم المتحدة للكيان الصهيوني في قائمة العار عن انتهاكاته بحق أطفال فلسطين

عبّر المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، عن استهجان الحركة لعدم إدراج الأمم المتحدة للكيان الصهيوني في قائمة العار عن انتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين، بالرغم من إقرار الأمم المتحدة أن عام2018 شهد أعلى معدل لانتهاكات الاحتلال ضد اطفال فلسطين.

ورأى قاسم ان استجابة المنظمة الدولية للضغوط من الاحتلال والولايات المتحدة، يعطي ضوءاً أخضراً لقوات الاحتلال لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق أطفال شعبنا الفلسطيني، بل وكل مكوناته.

قاسم أضاف أنه " مطلوب من منظمة الأمم المتحدة أن تترجم تقاريرها وقراراتها التي تثبت انتهاكات وجرائم الاحتلال إلى اجراءات عملية، بتجريم الاحتلال الصهيوني في المحاكم الدولية وفقاً للقانون الدولي بما يضمن وضع حد لانتهاكاته الجسيمة".

كما أشار إلى أن معاقبة الاحتلال في المحاكم الدولية يمنع توفير غطاء لجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس

إقرأ المزيد في: فلسطين

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎

16/10/2019

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎
"عين سامية" في خطر

15/10/2019

"عين سامية" في خطر
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال

15/10/2019

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال
حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة

15/10/2019

حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة
الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد

15/10/2019

الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد
"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا

15/10/2019

"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني