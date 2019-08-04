العالم

بعد أقل من 24 ساعة على مذبحة تكساس.. إطلاق نار في أوهايو يُسقط 9 قتلى

04/08/2019

بعد أقل من 24 ساعة على مذبحة تكساس.. إطلاق نار في أوهايو يُسقط 9 قتلى

بعد مرور أقل من 24 ساعة على مذبحة تكساس التي راح ضحيتها 20 شخصًا وإصابة 26 إثر إطلاق نار داخل متجر "وول مارت" بمدينة إل باسو أمس السبت، أعلنت الشرطة الأمريكية فجر اليوم الأحد، عن سقوط 9 قتلى على الأقل، وإصابة 16 آخرين، إثر إطلاق نار في ولاية أوهايو.

وقالت شرطة أوهايو إنه وقع إطلاق نار في وسط مدينة دايتون بالولاية الساعة الواحدة صباحا مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بالإضافة إلى مقتل مُطلق النار.

وأضافت الشرطة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يساعد في التحقيقات، موضحة أنه لم يتم التوصل إلى دافع الحادثة بعد.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على متهم بتنفيذ المذبحة وتحقق في "جريمة كراهية"، إثر بيان يُعتقد أن المتهم نشره على الإنترنت ويتضمن عبارات "كراهية وعنصرية" تجاه المهاجرين واللاتينيين وترويج لسيادة العرق الأبيض.

وقال مصدر مطلع، لـCNN، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فتح تحقيقًا في الواقعة باعتبارها "إرهاب محلي".

ومنطقة أوريغون هي حي تاريخي يقع بالقرب من وسط مدينة دايتون، ويوجد به خيارات ترفيه متعددة، من ضمنها حانات ومطاعم ومسارح. ولم تذكر الشرطة مكان إطلاق النار في المنطقة.

بدوره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشاد بضباط إنفاذ القانون وتصرفهم السريع في حادثة إطلاق النار في مدينة دايتون.

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