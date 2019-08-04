04/08/2019

بالصور.. ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين جنوب سوريا بينها صواريخ "تاو" أمريكية

ضبطت الجهات المختصة السورية صواريخ تاو أمريكية الصنع وطائرة استطلاع "فانتوم 4" مسيرة ورشاشات وبنادق متنوعة وأكثر من 200 ألف طلقة.

وخلال مواصلتها أعمال تأمين المناطق التي حررها الجيش السوري من الإرهاب، تابعت الجهات المختصة تمشيط القرى المحررة في المنطقة الجنوبية لتأمينها وضمان سلامة الأهالي العائدين إلى منازلهم، وتم ضبط مستودع من مخلفات التنظيمات الإرهابية يحوي أكثر من 200 ألف طلقة رشاش وبنادق متنوعة وأسلحة وقذائف وصواريخ "تاو" أمريكية الصنع مع قواعد إطلاقها وطائرة استطلاع مسيرة من نوع "فانتوم 4" مزودة بأجهزة بث مباشر وتصوير ليلي".

ومن بين المضبوطات رشاشات 23 مضادة للطيران وبنادق آلية حربية متنوعة وقذائف "آر بي جي" متفجرة وحرارية ومدافع هاون مع عدد كبير من قذائفها وحشواتها وقذائف دبابة متفجرة وخارقة للدروع إضافة إلى قنابل يدوية ومناظير ليلية تعمل بالأشعة تحت الحمراء من نوع "غوغل".

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