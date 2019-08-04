04/08/2019

الاحتلال نفذ 43 عملية هدم بالضفة الغربية خلال تموز

نفذت سلطات الاحتلال 43 عملية هدم ضد منشآت وآبار فلسطينية بالضفة الغربية خلال شهر تموز/يوليو الماضي، وفق تقرير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني.

ووفقا للتقرير فإن شهر تموز شهد أكبر عملية هدم في السنوات الأخيرة، حيث هدمت عشرات المنشآت، كما هدم الاحتلال 100 شقة سكنية في وادي الحمص بالقدس المحتلة، من بين 237 شقة أخطرت بالهدم، وشرد عشرات المواطنين الذين باتوا دون مأوى.

وقال مدير مركز القدس، عماد أبو عواد، إن السياسة الإسرائيلية الممنهجة في عمليات الهدم، باتت تؤكد توجهات الاحتلال نحو تمييز مناطق جغرافية مُعينة في الضفة الغربية من أجل ضمها إلى كيان الاحتلال، إلى جانب كون السياسة تهدف لمعاقبة الفلسطيني وقتل روح الصمود والتحدي في أرضه، وتفتيت ما يُبديه الفلسطيني من تعلق في أرضه ووطنه.

ولفت أبو عواد إلى أن الهدم في وادي الحمص، يؤكد أن الاحتلال تجاوز ما يُشاع حول نيته ضم مناطق "ج" فحسب، بل بات ينوي التحكم في تلك المناطق التي أقر سيطرة السلطة الفلسطينية عليها وفق اتفاق أوسلو.

وأكد أن هذا يشير إلى أنّ حكومة الاحتلال، لم تعد ترى في تلك الاتفاقات وبدور السلطة، أكثر من كونه دورا وظيفيا لتقديم خدمات أساسية للفلسطينيين، بمعنى حكم ذاتي مصغر على شاكلة بلديات، دون وجود سقف سياسي لهذا الوجود.

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة والقدس المحتلتين

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد 12 شابا فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن "جنوده اعتقلوا 4 شبان خلال مداهمات بالضفة، وذلك للتحقيق معهم لضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال".

وفي قرية العيسوية داهم عناصر من شرطة الاحتلال منازل المواطنين فتشوها وعبثوا بمحتوياتها، قبل أن يعتقلوا كلا من: محمد مرعي درباس، وعلي محمد علي عبيد، وعدي داري، وعلاء أحمد داري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد الغزاوي ونصار جابر أثناء مرورهما على حاجز مخيم شعفاط، بينما في بلدة سلوان تم اعتقال أحمد وجمال الغول.

وفي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية بقضاء جنين، واعتقلت كلا من: فراس أبو فراشة أبو الرب، وأحمد عبد اللطيف زكارنة.

وفي قطاع غزة، قالت وسائل إعلام العدو إن الجنود اعتقلوا في ساعات متأخرة من الليل 3 شبان بزعم محاولتهم تخطي السياج الأمني الفاصل جنوب قطاع غزة.

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