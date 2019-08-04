04/08/2019

الحرس الثوري الايراني يحتجز سفينة أجنبية لتهريب الوقود في الخليج

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في ايران عن احتجاز سفينة قرب جزيرة فارسي بالخليج.

وبحسب بيان حرس الثورة الاسلامية، اليوم الاحد، فان السفينة التي تم احتجازها قرب جزيرة فارسي بمنطقة الخليج كانت تنشط في مجال تهريب الوقود.

واوضح بيان حرس الثورة انه واثناء علميات رصد السفن والقوارب في منطقة الخليج، والتي تأتي بهدف مكافحة تهريب الوقود، بادرت قوارب حرس الثورة وبعد التأكد من صحة المعلومات، إلى احتجاز سفينة أجنبية كانت محملة بـ 700 الف لتر من الوقود المهرب ونقلها إلى جزيرة فارسي بالتنسيق مع السلطات القضائية والاوامر الصادرة منها.

كما أكد البيان، توقيف 7 بحارة اجانب على متن السفينة المحتجزة، التي كانت تهرب الوقود الى دول عربية بالخليج.

إيران

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