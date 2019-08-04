04/08/2019

الحارس علي السبع يغيب لأربعة أشهر عن الملاعب

يغيب حارس النجمة والمنتخب الوطني علي السبع لمدة أربعة أشهر عن الملاعب بعدما تبين إنه مصاب بغضروف الركبة ويحتاج لجراحة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك بعدما تعرض لإصابة خلال التمرين الأخير للمنتخب قبل مواجهته العراق في افتتاح مباريات بطولة غرب آسيا.

النجمة، الذي استعاد الحارس أحمد تكتوك بعد فترة إعارة مع الصفاء، يعمل على ضم حارس مميز لسد الثغرة التي سيحدثها غياب السبع خاصة أن أمام النبيذي استحقاقات محلية وخارجية يستهلها ثالث الدوري بمواجهة صعبة مع الترجي التونسي في الثاني والعشرين من الجاري ضمن ذهاب الدور 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتعمل إدارة النبيذي على أكثر من خط لتعويض غياب السبع بحارس جيد ويتصدر القائمة حارس التضامن صور هادي مرتضى والذي شارك مع المنتخب الأولمبي ولفت الأنظار لمستواه المميز الذي قدمه مع الفريق الجنوبي.

والأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن إمكانية ضمه من عدمه إلى ملعب المنارة.

البرج يغض النظر عن الغيني بيساري

قرر الجهاز الفني لنادي البرج غض النظر عن التعاقد مع الغيني الدولي كيفاني بيسيري رغم المستوى الفني الجيد الذي قدمه خلال المبارايات الودية لوجود مشكلة في العظم دفعت المدير الفني محمد الدقة لغض النظر عن ضمه والعمل مجددا للتعاقد مع لاعب وسط مميز.

فوز للعهد والبرج وتعادل ودي للساحل

تغلب العهد بطل لبنان على التضامن صور بهدف في مباراة ودية احتضنها الملعب الرياضي لمجمع موسى عباس في افتتاح مهرجمان التسوق لمدينة بنت جبيل، وسجل العاجي يوسف واتارا هدف بطل لبنان، فيما فاز البرج على طرابلس بهدف.

وتعادل الصفاء مع شباب الساحل بهدف لهدف.

إقرأ المزيد في: رياضة