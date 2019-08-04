04/08/2019

آب شهر الغياب

هو إمام الوطن والمقاومة.. حملٌ لواء الحرية والكرامة وضرورة أن يكون لبنان مجتمع حرب في مواجهة العدو الصهيوني

هو شهر الغياب والعام 41 على استمرار الإخفاء القسري له ولرفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين.

هو موسى الصدر، مشعل جذوة المقاومة وتأسيس الأفواج المؤمنة المقاتلة من أجل أن يبقى جنوب لبنان مبتسماً.. هو زرعك أينع سيدي وها هم رجال الله يحاصرون العدو ويضيقون عليه خياراته مردوعاً إلى يوم المنازلة الكبرى.

احتل وسم #شهر_الامام المرتبة الثالثة بين الوسوم وجاءت التغريدات:

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