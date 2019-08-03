03/08/2019

حملة توعية من آفات المخدرات والرصاص الطائش في بعلبك

أطلقت جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) بالمشاركة مع الهيئة الصحية الإسلامية، وبالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك، حملة التوعية من آفات المخدرات والرصاص الطائش والتدخين، برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وحضور شخصيات سياسية وإجتماعية.



مدير الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع عباس معاوية، أوضح سعيهم إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعائية للمجتمع من أجل تحقيق تطلعاته نحو حياة أفضل مرتكزة على المصداقية والقيم الإنسانية المستمدة من الدين الإسلامي الأصيل.

بدوره، تحدث المحافظ خضر عن القضية التي تتمحور حولها هذه الحملة في مواجهة آفات المخدرات والتدخين والنرجيلة وظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي، قائلاً "هي قضايا عملت عليها منذ استلامي مهامي منذ حوالي خمس سنوات، وكنا على الدوام ندعو إلى التكاتف للوصول إلى نتائج إيجابية، لذا أصدرت تعميماً قبل سنتين للتأكيد على تطبيق القانون بمنع بيع الدخان لمن هم دون سن 18 سنة، ووجهت الإنذار لجميع المقاهي والمطاعم باتخاذ إجراءات بحقها في حال سماحها للقاصرين بتدخين النرجيلة، وقد يصل الأمر في حال تكرار المخالفة بإقفالها".

وأضاف "هذه المنطقة قدمت الكثير من الشهداء بوجه الاحتلال وبوجه التكفيريين"، وتابع "علينا جميعاً مسؤولية تجاه شهدائنا بأن نكافح هذه الآفات والظواهر السيئة".

وختاماً، جرى عرض فيلم وثائقي حول الحملة التي تحثّ الأهل على متابعة أبنائهم ومراقبتهم، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع المخدرات، وإرشادهم للطرق الصحيحة للتعامل معهم، وإقامة حواجز محبة على الشوارع توزع أقلاماً عوضاً عن الرصاص، وسيتعاون القيمون على الحملة مع اتحاد بلديات بعلبك لرسم الصور المعبرة التوعوية على الجدران في مختلف قرى المحافظة.





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