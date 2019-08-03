العالم

إيران تعتزم تدشين خطي قطار مع العراق وتركيا

03/08/2019

إيران تعتزم تدشين خطي قطار مع العراق وتركيا

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم السبت، عزمها تدشين خطي قطار يربطان بين مدن إيرانية ودولتي العراق وتركيا على المدى القريب.

وقال مساعد شؤون المسافرين في شركة سكك الحديد الإيرانية حسين مهدي إن "تدشين قطار سياحي مع العراق مدرج على جدول أعمال الشركة"، موضحا أن شركة إيرانية مختصة بالشحن والنقل والتفاوض مع مكاتب السياحة تنوي إطلاق قطار لنقل السياح العراقيين إلى مدن عدة في البلاد منها "قم" و"مشهد".

وحول خط قطار "طهران-أنقرة"، أوضح مهدي أن القطار سيدشن قريبا، وسيقدم خدمات سياحية للأتراك، ويمر بمدن أصفهان ومشهد وشيراز.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن التبادل التجاري بين إيران والعراق سيصل إلى 20 مليار دولار عبر مزيد من التعاون بين البلدين في المستقبل القريب.

وأعلنت وزارة النقل العراقية الشهر الماضي عزمها ربط البلاد بسكك حديد مع تركيا.

كما وقعت الحكومة العراقية مع نظيرتها الإيرانية في آذار/مارس/ الماضي، مذكرة تفاهم لإنشاء خط سكك حديدية بين البلدين.
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