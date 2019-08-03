الخليج

وفاة داعية سعودي داخل السجن جراء الإهمال الطبي

03/08/2019

وفاة داعية سعودي داخل السجن جراء الإهمال الطبي

أعلنت حسابات سعودية على "تويتر" وفاة الداعية المعتقل صالح الضميري  في سجن الطرفية السياسي بمنطقة القصيم مساء أمس الجمعة.

وبحسب ما أعلنت حسابات مختصة بنشر أخبار الجنائز لأهالي منطقة الجوف (شمالا)، فإن الضميري سيوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت، في مقبرة اللقائط بمدينة سكاكا في محافظة الجوف.

وذكرت حسابات سعودية أن "الضميري اعتقل لسنوات طويلة، وكان يعاني من إهمال طبي داخل السجن منذ ما يزيد على السبع سنوات".

وفاة داعية سعودي داخل السجن جراء الإهمال الطبي

وقال حساب "معتقلي الرأي" إن الضميري كان يقبع في زنزانة انفرادية طيلة المدة الماضية، رغم معاناته من مرض القلب.

يذكر ان الضميري كيان قد اعتقل لأكثر من مرة على خلفية مناصرته الدائمة لمعتقلي الرأي.

وكان الداعية أحمد العماري توفي مطلع العام الجاري داخل السجن، وذلك بعد شهور من حديث شبه مؤكد عن قتل الداعية سليمان الدويش، المعتقل منذ سنوات.

ويقبع في السجون السعودية آلاف المعتقلين، المئات منهم من المرضى والطاعنين في السن، كانت السلطات أفرجت عن أحدهم قبل أسابيع، بعد تجاوزه التسعين من العمر.

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