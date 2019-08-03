03/08/2019

قرار قضائي يعطل خطط ترامب لتقييد حق اللجوء

أصدر قاض فيدرالي في واشنطن قرارا عطل بموجبه مرسوما أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسمح برفض طلبات اللجوء التي يقدّمها أشخاص عبروا بطريقة غير قانونية إلى البلاد.

ويشكل المرسوم الذي وقّعه ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر، جزءاً من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى الذين حاولوا مؤخراً الدخول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

واعتبر القاضي الفيدرالي في واشنطن راندولف موس أن "هذا التدبير الذي اتُخذ هو تجاوز للسلطة"، وقرر أن هذا المرسوم يتعارض مع القوانين الأمريكية للهجرة التي تسمح للمهاجرين المتواجدين فعلياً في البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية.

وينصّ الإعلان الحكومي على رفض كل طلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون لم يحصلوا على وضع لاجئ في المكسيك أو دول أخرى عبروها في طريقهم نحو الولايات المتحدة.

وعرقل قاض فيدرالي في كاليفورنيا الأسبوع الماضي إجراء جديدا لإدارة ترامب التي كانت تنوي تقييد اللجوء على الحدود الأمريكية الجنوبية.

وهؤلاء المهاجرون غالبيتهم من دول فقيرة أو تشهد أعمال عنف في أمريكا الوسطى في مقدمتها غواتيمالا والسلفادور.

ويتقدم هؤلاء بطلبات لجوء تسمح لهم بالبقاء في الأراضي الأمريكية خلال فترة دراسة ملفاتهم من جانب قاض متخصص في الهجرة.

وتواجه الولايات المتحدة تدفق عدد هائل من المهاجرين الساعين إلى عبور حدودها الجنوبية. وفي حزيران/ يونيو، أوقفت شرطة الحدود 104 آلاف شخص كانوا يحاولون الدخول بطريقة غير قانونية إلى الأراضي الأمريكية.







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