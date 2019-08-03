03/08/2019

"بوليتيكو": تحالف ترامب البحري فشل في ضم اي دولة حتى الآن

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية ان التحالف البحري الذي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأسيسه من أجل "حماية ناقلات النفط من إيران"، فشل في ضم اي دولة حتى الآن، سوى الولايات المتحدة نفسها.

وأشارت المجلة في تقرير لها إلى ان "كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنوا رفضهم الإنضمام إلى هذا التحالف، مؤكدين خشيتهم من الإنجرار إلى اي حرب مع إيران في حال اصطفّت مع الولايات المتحدة"، واضافت أن "هذه المخاوف إزدادت بعد قيام إدارة ترامب بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".

ونقلت المجلة عن ناثالي توتشي مستشارة وزيرة خارجية الإتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني قولها إن "اي عملية عسكرية في الخليج ستزيد من مخاطر المواجهة مع إيران"، مضيفة أن "الاوروبيين سيختاروا المسار الدبلوماسي طالما يرون أن هناك فرصة لتأمين حرية الملاحة من خلال الحوار والعمل الدبلوماسي مع إيران".

في المقابل، لفتت المجلة إلى أن مسؤولين من البنتاغون يقولون إن "بعض الدول وافقت على الإنضمام إلى تحالف واشنطن، لكن دون أن يحددوا عدد هذه الدول".

وتابعت أن ترامب لم يحصل على الدعم الذي توقعه، مشيرا إلى أن "موقف بريطانيا تحديدا هو أمر لافت خصوصا لجهة علاقتها الوطيدة بالجانب الأميركي".

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