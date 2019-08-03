03/08/2019

ضربة استباقية بصاروخ بدرF الباليستي تدك معسكرا للجيش السعودي ومرتزقته قبالة نجران

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن إطلاق صاروخ باليستي من طراز بدرF على معسكر مستحدث للجيش السعودي ومرتزقته جنوبي سقام قبالة نجران.

العميد سريع أشارإلى أن الضربة الصاروخية أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين والمرتزقة.

ولفت المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إلى أن هذه الضربة الباليستية أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة واستبقت زحفا كانت قوى العدوان تحضّر له في جبهات الحدود.

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