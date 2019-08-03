03/08/2019

الأمم المتحدة لم تدرج كيان الاحتلال على "قائمة العار" رغم ارتكابه انتهاكات بحق أطفال فلسطين

قال المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن الامم المتحدة لم تدرج "اسرائيل" على "قائمة العار" لارتكابها انتهاكات جسيمة بحق الاطفال الفلسطينيين.

وأضاف أن تغييب "إسرائيل" عن القائمة يقلل من شأن المساعي لوضع حدّ لجريمة الانتهاكات بحق أطفال العالم، ويشكك في مصداقية القائمة، ويجعلها عرضة للانتقاد ويعرّض حياة الأطفال الفلسطينيين للخطر بسبب غياب أي نوع من المساءلة والمحاسبة لـ"إسرائيل".

وأعرب وفد فلسطين المشارك في جلسة مجلس الامن التي خصصت لبحث قضية الاطفال في حالات النزاعات المسلحة، عن استيائه واندهاشه لعدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش "إسرائيل" ضمن "قائمة العار" التي تشمل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن أكثر من 24 ألف انتهاك وقع بحق الأطفال عام 2018 في نحو 20 دولة.

وفيما يتعلق بأطفال فلسطين، ذكر التقرير أن عام 2018 سجل أعلى نسبة قتل وإصابة أطفال منذ 2014، إذ استشهد 59 طفلا فلسطينيًا وأصيب 2756 بجروح، معظمها كانت خلال مسيرات العودة في قطاع غزة وشملت الإصابات إعاقات دائمة وبتر للأطراف، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية تقاسم جيش الاحتلال والمستوطنون المسؤولية عن حالات العنف ضد الأطفال.

فلسطين المحتلة

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