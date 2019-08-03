03/08/2019

ظريف: سنبدأ بالخطوة الثالثة لتقليص التزامنا بالاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان ايران ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في سياق الاتفاق النووي في الظروف الراهنة.

وقال ظريف في تصريح صحافي له، إن جميع الدول الاعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجمعت على ان اميركا هي السبب وراء كل التوترات وان مطالب ايران واضحة ومحددة منذ البداية ولا تتوقع شيئا يتجاوز الاتفاق.

واضاف : "لقد قلنا انه لو لم ينفذ الاتفاق النووي بصورة كاملة سنقوم نحن أيضا بتنفيذه بتلك الصورة الناقصة، وبطبيعة الحال فإن جميع اجراءاتنا تاتي في سياق الاتفاق النووي".

واشار ظريف إلى ان بعض الدول الاعضاء في مجموعة "4+1" طلبوا عدم تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزامات الاتفاق النووي من جانب ايران"، وقال إن "هذا الموضوع هو من صلاحيات الجمهورية الاسلامية لتتخذ القرار بشانه ومن المؤكد انه لو لم تنفذ الاطراف الاخرى التزامتها في اطار الاتفاق النووي فسيتم اتخاذ هذه الخطوة (الثالثة) في سياق الاجراءات السابقة".

وتابع ان "اتخاذ خطوة ثالثة في تقليص التزامنا بالاتفاق النووي هو قرار سيادي"، مؤكدا ان "تنفيذنا لكامل بنود الاتفاق النووي مشروط بالتزام الأطراف الأخرى"، وقال إن "أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أجمعوا على أن أميركا وراء كل التوترات".

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