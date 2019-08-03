03/08/2019

توقيف ميسي لثلاثة أشهر وتغريمه ماليًا

أوقف إتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة ليونال ميسي لمدة ثلاثة أشهر مع تغريمه مبلغ 50000 دولار بعد تصريحاته العدائية ضد الإتحاد القاري عقب خسارة منتخب بلاده أمام غريمه البرازيلي في نصف نهائي كوبا أمريكا واتهامه الإتحاد بالفساد.

وسيغيب الأرجنتيني عن أي مباراة رسمية أو ودية لمنتخب التانغو خلال فترة الإيقاف كما اوقف لمباراة رسمية إضافية عقب نيله البطاقة الحمراء في مباراة تشيلي على المركز الثالث.

ماغواير إلى مان يونايتيد مقابل 85 مليون جنيه استرليني

أكدت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية تواصل ناديي مانشستر يونايتيد ولستر سيتي لإتفاق يقضي بانتقال المدافع الدولي الشاب هنري ماغوايار إلى مانشستر بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل 85 مليون جنيه استرليني ليصبح أغلى مدافع في تاريخ اليونايتيد وفي العالم.

ومن المتوقع أن يعلن مانشستر عن الصفقة الأحد بعد اجتياز ماغواير الفحص الطبي الذي سيخضع له المدافع المميز.

ديبالا يرفض مغادرة يوفنتوس

من جهتها، كشفت صحف إيطالية عن رفض المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا صفقة رحيله عن البيانكوناري إلى مانشستر يونايتيد الإنجليزي في صفقة تبادلية تشمل المهاجم البلجيكي رومالو لوكاكو.

داني الفيش إلى سامباولو البرازيلي

ضم نادي سامباولو البرازيلي الظهير الدولي لباريس سانجرمان والمنتخب البرازيلي داني الفيش لمدة ثلاث سنوات.

العراق يطيح بفلسطين

واصل المنتخب العراقي المضيف لبطولة غرب اسيا لكرة القدم مسلسل انتصاراته وتغلب على ضيفه الفلسطيني بهدفين لهدف في مباراة جرت على ملعب كربلاء الدولي ليرفع أسود الرافدين رصيدهم إلى ست نقاط في الصدارة.

وسجل مهند عبد الرحمان وحسين علي هدفي العراق الذي اقترب من بلوغ نهائي البطولة الإقليمية.

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