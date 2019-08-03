03/08/2019

إلهان عمر وبيلوسي في غانا ردا على عنصرية ترامب

سَخرت العضو في الكونغرس الأميركي الصومالية الأصل إلهان عمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومؤيديه، بنشرها صورًا لها ولرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وهما في دولة غانا بغرب أفريقيا، معلقة عليها: "قالوا أعيدوها من حيث أتت، لكن بيلوسي لم تعدني فقط، بل عادت معي".

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن "صور إلهان جاءت من رحلة قام بها وفد من الكونغرس إلى الدولة الأفريقية هذا الأسبوع، بمناسبة الذكرى السنوية الـ400 لتجارة الرقيق الأميركية"، مضيفة انه "انضم إلى المرأتين أيقونة الحقوق المدنية وعضو الكونغرس بولاية جورجيا جون لويس وأعضاء آخرون في "تجمع السود بالكونغرس"".

وجاء تعليق إلهان بعد إطلاق ترامب عبارات عنصرية ضدها وضد ثلاثة من البرلمانيات الأخريات من أصول أجنبية.

وقال ترامب أمام مؤيديه في أحد المهرجانات بولاية كارولينا الشمالية مؤخرا : "يجب أن تعود كل منهن لتساعد في إصلاح المكان الذي أتت منه؛ وهي أماكن كلها مخربة بالكامل ومزعزعة بالجريمة والفساد"، وذلك على الرغم من أنهن مواطنات أميركيات، إلا ان مؤيدو ترامب رددوا وراءه "أعدها لبلادها".

وأدانت بيلوسي بشدة سلوك ترامب، كما وافق مجلس النواب بسرعة على قرار يدين عبارات ترامب باعتبارها عنصرية.

وقالت بيلوسي في قاعة مجلس النواب بعد إقرار تلك الإدانة : "ينبغي على كل عضو في هذه المؤسسة، ديمقراطي أو جمهوري، الانضمام إلينا في إدانة التغريدات العنصرية للرئيس".

وفي خطابها أمام البرلمان الغاني، قالت بيلوسي إن زيارة الوفد إلى الحصن الذي كان يُحتجز فيه العبيد قبل أربعة قرون كانت تجربة "تحويلية وتحث على التواضع".

وكان رئيس دولة غانا نانا أكوفو أدو، قد أعلن عام 2019 "عاما للعودة"، حيث تجري خلاله احتفالات تهدف إلى تشجيع الناس من أصل أفريقي في كل أنحاء العالم للسفر لأفريقيا، في رحلة أطلق عليها رحلة "الحق المكتسب إلى الوطن".

ونشرت إلهان عدة لقطات من الرحلة، وشكرت الرئيس الغاني لاستضافته الوفد والالتزام "بالعمل معا من أجل الأمن العالمي وبناء عالم أكثر استدامة لمكافحة أزمة المناخ".

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