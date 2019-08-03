03/08/2019

بيونغ يانغ تؤكد اختبار نظام صواريخ جديد

أعلنت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية أن البلاد أجرت تجربة إطلاق نظام صواريخ موجه جديد متعدد المهام، مؤكدة أن التجرية تمت تحت إشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون.

وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة، اكتشف رؤساء الأركان المشتركة للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية عمليات الإطلاق في الساعة 17:59 بتوقيت غرينتش"، وفي الساعة 18:23 بتوقيت غرينتش قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية إلى بحر اليابان.

وكان الهدف من إطلاق الصاروخ هو التحقق من خصائص النظام المختلفة، بما في ذلك ارتفاع رحلة الصاروخ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، التي أضافت أن كيم جونغ أون كان راضيا عن نتائج إطلاق الصاروخ.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت يوم الخميس أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف الأربعاء الماضي على تجربة منظومة صواريخ موجهة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم جونغ أون حضر التجربة الأولى لـ"منظومة صواريخ موجهة" من نوع جديد، وأشارت الوكالة إلى أن عملية الإطلاق أجريت لاختبار مدى فعالية المنظومة.

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلت عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية المشرتكة قولها إن الجيش الكوري الجنوبي يقوم بمراقبة الموقف في حالة إطلاق قذائف إضافية.

وتأتي العملية بعد أيام من إطلاق صاروخين كتحذير من خطة سيؤل لإجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.







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