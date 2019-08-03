العالم

بيونغ يانغ تؤكد اختبار نظام صواريخ جديد 

03/08/2019

بيونغ يانغ تؤكد اختبار نظام صواريخ جديد 

أعلنت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية أن البلاد أجرت تجربة إطلاق نظام صواريخ موجه جديد متعدد المهام، مؤكدة أن التجرية تمت تحت إشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون.

وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة، اكتشف رؤساء الأركان المشتركة للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية عمليات الإطلاق في الساعة 17:59 بتوقيت غرينتش"، وفي الساعة 18:23 بتوقيت غرينتش قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية إلى بحر اليابان.

وكان الهدف من إطلاق الصاروخ هو التحقق من خصائص النظام المختلفة، بما في ذلك ارتفاع رحلة الصاروخ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، التي أضافت أن كيم جونغ أون كان راضيا عن نتائج إطلاق الصاروخ.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت يوم الخميس أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف الأربعاء الماضي على تجربة منظومة صواريخ موجهة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم جونغ أون حضر التجربة الأولى لـ"منظومة صواريخ موجهة" من نوع جديد، وأشارت الوكالة إلى أن عملية الإطلاق أجريت لاختبار مدى فعالية المنظومة.

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلت عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية المشرتكة قولها إن الجيش الكوري الجنوبي يقوم بمراقبة الموقف في حالة إطلاق قذائف إضافية.

وتأتي العملية بعد أيام من إطلاق صاروخين كتحذير من خطة سيؤل لإجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.

 
 
 

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني