العالم

ظريف: فريق "ب" يشهد تفككاً

02/08/2019

ظريف: فريق "ب" يشهد تفككاً

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أنه بالتزامن مع تقدم فكرة ايران للحوار الاقليمي ومعاهدة عدم الاعتداء، يشهد فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون وبن زايد وبن سلمان) تفككاً.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"أكد ظريف الجمعة أن على الولايات المتحدة الكف عن فرض العزلة على نفسها وان تقر بالحقائق العالمية الجديدة، واضاف ان "التجارة والقدرة الدولية أضحت تشهد تغييراً، فلا الارهاب الاقتصادي ضد ايران والصين ولا الخروج من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى مع روسيا، يعيد هذا المسار الى ما كان عليه".

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