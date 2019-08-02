02/08/2019

الخارجية الروسية: خروج أمريكا من معاهدة الصواريخ "خطأ جسيم"

وصفت وزارة الخارجية الروسية خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بـ "الخطأ الجسيم". وأوضحت الخارجية الروسية أنّ الولايات المتحدة قامت في بادئ الأمر بإجراءات تستهدف إيقاف العمل بالمعاهدة، مشيرة إلى أن واشنطن أوقفت العمل، في عام أواخر التسعينيات، بمعاهدة الدفاع الصاروخي، رغم نداءات وتحذيرات المجتمع الدولي.

وبينت الخارجية الروسية ان واشنطن تجاهلت لسنوات طويلة المخاوف الروسية بشأن كيفية تنفيذها معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

واعتبرت الخارجية الروسية ان خروج الولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة الصواريخ، يؤكد أنها تتجه نحو التخلص من جميع الاتفاقيات الدولية التي لا تتفق معها لسبب أو لآخر.

وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو لا تزال منفتحة أمام الحوار البناء مع الولايات المتحدة لاستعادة الثقة وتعزيز الأمن الدولي. ولفتت إلى أن خروج الولايات المتحدة من المعاهدة يتطلب اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق الاستقرار في العلاقات بين روسيا وأمريكا.

كما دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى عدم تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.‎

إقرأ المزيد في: العالم