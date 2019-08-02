02/08/2019

وزير الدفاع الإيراني: واشنطن ليست أهلا لأي منطق

أدان وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي اليوم الجمعة الحظر الأميركي المفروض على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قائلا إن الأميركيين أثبتوا عبر هذا الإجراء أنهم ليسوا أهلاً لأي منطق.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد أمير حاتمي قال في كلمة له إن نظام أميركا الديكتاتوري أثبت عدم صدقه في الإصرار على المفاوضات مع إيران من دون شروط مسبقة، من خلال الحظر المفروض على وزير خارجية إيران وكبار مسؤوليها.

وتوجّه وزير الدفاع الإيراني لمسؤولي البيت الأبيض بالقول إن هذه السلوكيات الاستعراضية والفاقدة لأية قيمة قانونية ودولية لن تؤثر على عزم وإرداة الشعب والحكومة في مقاومة نظام الهيمنة وأطماع الأميركيين.

واعتبر العميد حاتمي أن هذه السلوكيات الأميركية الطفولية والمنفعلة ناجمة عن عجز أميركا ودليلاً على تراجع قوتها، قائلا إن الأميركيين كانوا في السابق يدّعون أنهم يحددون مصير العالم، واليوم بلغ بهم العجز درجة أن يمنعوا وزير خارجية شرعي لدولة كبيرة من الدخول إلى الأمم المتحدة، والافتخار بذلك العمل.

وأضاف حاتمي أن مسؤولي البيت الأبيض أثبتوا من خلال سلوكياتهم غير القانونية عجزهم وفشلهم التاريخي أمام المنطق المحقّ للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي جانب آخر من كلمته قال وزير الدفاع الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة العدو، مؤكدًا أن العدو عاجز عن القيام بأي إجراء ضد ايران في ظل وجود الجيش وحرس الثورة والتعبئة الشعبية.

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