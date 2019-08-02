02/08/2019

مئات المقدسيّين يتحدّون الاحتلال ويؤدون صلاة الجمعة في وادي الحمص

أدى مئات المقدسيين اليوم صلاة الجمعة بالقرب من البيوت المهدمة في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وفي هذا السياق، قالت إحدى الفلسطينيات إن "مئات المواطنين أدوا صلاة الجمعة بين طرفي جدار الفصل العنصري الذي يفصل أراضي وادي الحمص عن بعضها البعض".

وصلاة الجمعة هذه هي الثامنة، لاستكمال رفض سياسة الهدم والتهجير ووقف عمليات الهدم المنوي تنفيذها لاحقا في المنطقة.

ويعتبر الفلسطينيون سياسة هدم المنازل سياسة ظالمة وغير قانونية وغير إنسانية، ويؤكدون أن الاحتلال يهدف إلى تهجير المواطنين من أراضيهم وبيوتهم وتفريغ مدينة القدس من أهلها بشكل خاص، ضمن سياسة تهويدها.

وهدمت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي 16 بناءً سكنيًا يضم 100 شقة في الحي، الأمر الذي قوبل بتنديدات واسعة محليا وعربيا ودوليا.

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