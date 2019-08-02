02/08/2019

شهيد وجرحى بصواريخ الإرهابيين بريف اللاذقية بعد خرق اتفاق وقف النار في إدلب

خرقت التنظيمات الإرهابية اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وذلك بعد ساعات من إعلان سريانه الليلة الماضية.

واعتدت المجموعات الإرهابية بالصواريخ على المدنيين في ريف اللاذقية ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين.

في هذا السياق قالت وكالة "سانا" إنه "بعد مرور ساعات قليلة على سريان مفعول وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب والذي بدأ سريانه الليلة الماضية أقدمت المجموعات الإرهابية في الساعة السابعة من صباح اليوم على إطلاق خمسة صواريخ من مناطق انتشارها في جبل شحشبو في ريف حماة الشمالي الغربي بالقرب من المرصد التركي رقم عشرة باتجاه الساحل".

وأوضحت الوكالة أن عددًا من الصواريخ سقط في بلدة بشلاما جنوب شرق مدينة القرداحة، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية في ممتلكات الأهالي.

وأعلن مصدر عسكري في الجيش السوري أمس الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من ليل هذا اليوم أي "الليلة الماضية" شريطة أن يتم تطبيق اتفاق "سوتشي"، الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترا في العمق من خط منطقة خفض التصعيد في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وعمدت التنظيمات الإرهابية منذ إعلان الاتفاق حول منطقة خفض التصعيد في إدلب على خرقه بشكل مستمر عبر الاعتداء بالقذائف الصاروخية وشن الهجمات على المناطق الآمنة ونقاط الجيش التي تحمي المدنيين، ما تسبَّب باستشهاد وجرح العشرات معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن الأضرار المادية في المحاصيل الزراعية والمنازل والبنى التحتية.



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