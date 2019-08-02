02/08/2019

الاندية تواصل استعدادتها للموسم المقبل

تتواصل استعدادات الاندية اللبنانية لكرة القدم للموسم المقبل، عبر ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوفها.

طحان في تمارين الأنصار

وفي هذا السياق، شارك اللاعب الشاب علي طحان عشرين عامًا في تدريبات فريق الانصار بطلب من المدرب نزار محروس.

وأشرك محروس اللاعب الواعد والذي سبق له المشاركة مع أندية العهد والصفاء والحكمة خلال مباراة العهد الودية حيث قدم مستوىً لافتًا.

علي بزي إلى شباب البرج

من جهته، ضم نادي شباب البرج الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى لاعب النجمة علي بزي دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

بلال نجدي إلى الأخاء

بدوره، ضم نادي الأخاء الأهلي لاعب ارتكاز الأنصار بلال نجدي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

النجمة يهزم طرابلس وديا

الى ذلك، تغلب النجمة على مضيفه طرابلس الرياضي بهدفين لهدف في مباراة ودية احتضنها ملعب طرابلس البلدي.

وتقدم أصحاب الأرض عبر محمد مقصود قبل أن يرد النبيذي عبر علي الحاج الذي سجل ثنائية في الشوط الثاني.

الاصابة تنهي موسم مهدي فحص

هذا وكان لاعب وسط العهد مهدي فحص قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الأصفر الودية مع الأنصار، ليتبين أنها إصابة بالرباط الصليبي بعد الخضوع لصورة الرنيم المغنطيسي ليغيب بالتالي اللاعب الموهوب لفترة قد تصل حتى نهاية الموسم.

وكان فحص قد غاب طوال الموسم الماضي لتعرضه لإصابة بالرباط الصليبي بالقدم الثانية.

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