02/08/2019

لبنان يواجه سورية بهدف التعويض ضمن بطولة غرب آسيا

يخوض المنتخب اللبناني لكرة القدم مباراته الثانية بمواجهة شقيقه السوري عند العاشرة والنصف مساء الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا المقامة في العراق.

ويسعى المنتخب اللبناني للتعويض بعد خسارته المواجهة الأولى أمام مضيفه العراقي بهدف.

وسيعول المدير الفني الروماني ليفيو على تشكيلة شبه مكتملة في ظل غياب المهاجم محمد قدوح للإصابة والذي غاب عن التمرين الأخير الذي أجراه رجال الأرز الخميس على ملعب مجاور لملعب كربلاء.

وشارك الحارس علي ضاهر في التدريبات بعدما حل بديلاً للحارس المصاب علي السبع الذي عاد إلى بيروت.

واقتصرت الحصة التدريبية على الجري للاعبي المنتخب الذين شاركوا في مباراة العراق، فيما خاض باقي اللاعبين حصة تدريبية كاملة.

ويتوقع أن يخوض جوبيتاريو اللقاء بطريقة مشابهة لمباراة العراق معولاً على خطي الوسط والهجوم مع اللعب بطريقة 4 3 3 في مباراة لن تكون سهلة لرجال الأرز أمام نسور قاسيون المتسلحين بكوكبة من المحترفين.

ويتوقع أن يمثل لبنان الحارس مهدي خليل إلى محمد زين طحان ونور منصور ومعتز بالله الجنيدي وقاسم الزين دفاعيا وحسن شعيتو شبريكو ويحيى الهندي ومحمد حيدر وسطًا والقائد حسن معتوق وسوني سعد إضافة لأحمد حجازي أو ربيع عطايا هجومًا.

وتسبق مباراة لبنان مواجهة المنتخب العراقي مع نظيره الفلسطيني عند السابعة والنصف مساءً علمًا أن متصدر المجموعة يبلغ النهائي الذي سيقام في الرابع عشر من آب الجاري.

فنيش يشكر وزير الرياضة العراقي

توجه وزير الشباب والرياضة محمد فنيش بالشكر لوزير الرياضة العراقي بعدما وافق على السماح لتلفزيون لبنان بنقل مباراتي المنتخب الوطني أمام نظيريه السوري والفلسطيني عبر الشاشة اللبنانية.

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