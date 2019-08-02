02/08/2019

الشيخ دعموش: لا يجوز أن تبقى الحكومة معطّلة

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن المطلوب من اللبنانيين اليوم واكثر من اي وقت مضى أن يتعاونوا لانقاذ بلدهم في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي الذي ينعكس سلبًا على مختلف شرائح المجتمع اللبناني، وبدلًا من التعنت ووضع المزيد من العقبات امام اجتماعات الحكومة لا بد من تقديم التنازلات والتفاعل مع المبادرات التي تشكل مدخلًا لحل الأزمة القائمة.

وشدد على أنه لا يجوز أن تبقى الحكومة معطلة بسبب العناد والاصرار على خيارات معينة، معتبرًا أنه إن لم يكن بالامكان معالجة الازمة بالتوافق، فليتم الاحتكام الى التصويت على المجلس العدلي في مجلس الوزراء باعتباره الحل القانوني الطبيعي الذي يتم اللجوء اليه في مثل هذه الحالات.

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