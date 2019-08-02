02/08/2019

ما هي أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي؟

تناولت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها اليوم انعقاد جولة المُشاورات الثنائية المصرية-الصينية حول التعاون في إفريقيا، برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير أبو بكر حفني محمود والمدير العام للإدارة الإفريقية في وزارة الخارجية الصينية داي بينغ، وبحثت المُشاورات سبل التعاون بين البلدين لتعزيز آفاق التنمية في إفريقيا بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة 2063 الإفريقية وأهداف التنمية المستدامة الدولية 2030.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في مختلف مناطق القارة الأفريقية، كما ناقشا سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الإفريقية على ضوء تفعيل اتفاقية التجارة القارية، وآفاق تكاملها مع مُبادرة الحزام والطريق الصينية.

"جنايات القاهرة" و"أمن الدولة" تمنعان المتهمين في "خلية تحالف الأمل" من السفر حتى النطق بالحكم

بدورها، أشارت صحيفة "الأخبار" المصرية إلى قرار محكمة "جنايات القاهرة" ومحكمة "أمن الدولة"-طوارئ حجز طلب نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على أموال المتهمين بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة في 30 حزيران/يونيو والمعروفة إعلاميا بـ"خلية تحالف الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد قبل انعقاد جلسة الأحد المقبل الموافق 4 آب/أغسطس للنطق بالحكم.

وقالت الصحيفة إنه في مستهل الجلسة حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين جميعًا بينما حضر عدد قليل من المتهمين، واستمعت هيئة المحكمة إلى دفاع هيئة الدفاع عن المتهمين، وفي نهاية الجلسة قررت حجز القضية للنطق بالحكم بالقرار المتقدم.

وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا كلا من مصطفى عبد المعز وأسامة العقباوي وعمر الشنيطي وحسام مؤنس وزياد العليمي وهشام فؤاد وحسن بربري وأحمد تمام وخالد أبو شادي.

كوشنير في القاهرة

في سياق منفصل، لفتت صحيفة "الجمهورية" إلى وصول كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر القاهرة ظهر أمس الخميس قادما من "تل أبيب" في جولة يقوم بها في المنطقة تمهيدًا لنشر تفاصيل الخطة الأميركية لتسوية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني (صفقة القرن).

وأفادت مصادر في مطار القاهرة للصحيفة أن كوشنير وصل الى القاهرة على رأس وفد اميركي قادما من "تل ابيب" على متن طائرة خاصة.

وتأتي جولة كوشنير في سياق الترويج لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، ومحاولة الدعاية لما يسمى بـ"صفقة القرن".

مصر: "المالية" تعلن القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور

أما صحيفة "المصري اليوم" فتطرقت إلى إعلان وزارة المالية المصرية أمس الخميس القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول تموز/يوليو ٢٠١٩.

وأفادت الوزارة في بيان أن الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، موضحة أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت والبدلات والمزايا النقدية التي تُصرف لأغراض لها صفة العمومية أو بصفة جماعية أو شهرية أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام، أيًا كان مصدر التمويل الذي يتم الخصم منه.

"الخارجية المصرية تستدعي القنصل المصري في مدريد

صحيفة "الشروق" قالت إن وزارة الخارجية المصرية استدعت قنصل مصر في مدريد بناء على تعليمات وزير الخارجية سامح شكرى عقب تحرير السلطات الإسبانية محضرا ضده إثر خلاف مع زوجته وابنته في مركز تجاري في العاصمة الإسبانية.

وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية للشروق إن القنصل الذي وصل إلى القاهرة مع أفراد أسرته ستطبق عليه الإجراءات المتبعة فى حالات مخالفة العضو الدبلوماسي للسلوك والآداب العامة وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في قانون السلك وفقا للحالة، والتي تبدأ من لفت النظر وتوجيه اللوم وإجراءات عقابية أشد صرامة تصل إلى إنذار بالفصل بحسب الفعل الذى يرتكبه الدبلوماسب.

وقال المصدر إن مجلس التأديب برئاسة أقدم السفراء العاملين في الوزارة يتم تشكيله حاليا للتحقيق في الواقعة والفصل فيها تطبيقا لبنود اللائحة والعمل على ملاءمة الجزاء مع الفعل الذي قام به القنصل والإضرار بسمعة مصر في الخارج، وتشمل مد فترة منعه من السفر أو حرمانه منها من الأساس، إضافة إلى لائحة جزاء تأديبية أخرى بإبعاده عن العمل مع الجمهور ولفت نظره ووضعها بملفه.

وكانت صحيفة "إلدياريو" الإسبانية قالت إن الشرطة تلقت اتصالا حول قيام شخص بضرب زوجته وابنته، وبعد تفقد جواز سفره تبين أنه القنصل المصري، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

الشاهد: قراري بالترشح للرئاسة التونسية سأعلنه في غضون أيام

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، أشارت صحيفة "الشروق" التونسية الى اعلان رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد مساء أمس الخميس قراره الخاص بمسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة السابقة لأوانها، وقال إنه "سيعلن قراره في الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح الشاهد في حوار تلفزيوني أن "مسألة الترشح لهذا المنصب ليست بالمسألة البسيطة"، وأن الأمر "يتطلب صفات ومقدرة من الواجب توفرها في المترشح لشغل هذا المنصب الهام على رأس الدولة".

واعتبر الشاهد أن "يديه نظيفتان" وأنه "عمل بجد" خلال فترة ترؤسه للحكومة الحالية منذ 2016 إلى اليوم، مشددا على أن "الحكومة حققت العديد من الإنجازات" وتمكنت من تجاوز "عديد السينايوهات السيئة"، بحسب تعبيره.

تونس: إحباط مخطط كان يستهدف مطار تونس

بدورها، صحيفة "الجمهورية" التونسية لفتت الى إعلان وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي أمس الخميس أن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف مطار تونس-قرطاج الدولي في العاصمة.

وقال الفوراتي إن أجهزة وزارة الداخلية "تمكنت عقب عمليات شارع الحبيب بورقيبة والقرجاني وحي الانطلاقة من إيقاف عدد من المتهمين"، وأضاف أنه من بين المتهمين أشخاص كانوا يحاولون استهداف المطار ومتهمون آخرين كانوا يحملون "مخططات أخرى حاولت استهداف سلامة البلاد".

وأكد افوراتي أن الوضع الأمني في البلاد مستقر، داعيا إلى المزيد من اليقظة.

الجزائر: الهيئة الوطنية تقرر الشروع في الحوار الوطني

صحيفة "الشروق" الجزائرية تناولت قرار الهيئة الوطنية للحوار والوساطة بالشروع الفوري في مباشرة الحوار الوطني وفقا لرزنامة سيتم الإعلان عنها لاحقا، بحسب ما أعلنت عنه ذات الهيئة الخميس في بيان لها.

وفي بيان توج الاجتماع الذي عقدته صباح الخميس برئاسة منسقها كريم يونس، شددت الهيئة على أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها في البيان الأول تبقى ضمن مخرجات الحوار مؤكدة على أن مصلحة الوطن فوق الجميع.

كما رحبت الهيئة أيضا بالشخصيات الوطنية التي لبّت نداء الوطن في هذه الظروف الصعبة بكل قناعة وروح مسؤولية"، ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن أسمائها لاحقا.

الجزائر: عز الدين بن عيسى ينسحب من لجنة الحوار والوساطة

في سياق غير بعيد، أشارت صحيفة "الخبر" الى اعلان عضو لجنة الحوار والوساطة عزالدين بن عيسى انسحابه منها أمس الخميس.

وكتب بن عيسى في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك":"في البداية أريد أن أوجه الشكر والتقدير لكل من وضع في شخصي الثقة لأكون عضوًا في لجنة الحوار والوساطة التي التحقت بها بنية صادقة وتلبية لنداء الواجب والوطن وتمنيت أن أكون طرفا في الحل".

وأضاف "لكن لتلاقي العديد من الظروف أعلن للشعب الجزائري وأعضاء اللجنة استقالتي منها، راجيا التوفيق للجميع. ومقدما التحية والاحترام لكل مساعي إيجاد الحلول بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي".

كوشنير قريبًا في المغرب

صحيفة "المغرب اليوم" المغربية لفتت الى ترقب زيارة المستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا للمغرب، وذلك في حملة يقودها لكسب الدعم لخطة التسوية في الشرق الأوسط أو ما بات يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وبحسب مجلة "فانيتي فاير" الأميركية، فإن جاريد كوشنير يخوض حملة لزيارة مجموعة من البلدان للتعريف بـ"صفقة القرن"، ويتعلق الأمر بكل من الأردن ومصر والسعودية وفلسطين وكيان العدو المحتلّ.

وستمتد رحلة "مهندس صفقة القرن" بحسب المجلة نفسها لـ5 أيام سيسعى من خلالها لجمع استثمارات بقيمة 50 مليار دولار خلال زيارته للدول الخمس المذكورة، لإقامة استثمارات في غزة والضفة الغربية في إطار خطة التسوية المذكورة.

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