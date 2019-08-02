العالم

شركة علاقات عامة مدعومة من جونسون تلمّع صورة ابن سلمان  

02/08/2019

شركة علاقات عامة مدعومة من جونسون تلمّع صورة ابن سلمان  

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الجمعة أنّ شركة "سي تي إف بارتنرز" للدعاية والعلاقات العامة، التي يديرها سير لينتون كروسبي الحليف المقرب لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، حصلت على مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الحكومة السعودية لتلميع صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تورط لاحقًا في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

الصحيفة أوردت ما كشفته ضمن تقرير على صفحتها الأولى لمحرر شؤون الإعلام جيم ووترسون، بعنوان "حليف رئيس الوزراء يدير شبكة للتضليل على فايسبوك".

وأوضح التقرير أنّ شركة "سي تي إف بارتنرز" بنَت شبكة للتضليل تقدم موادَّ للدعاية على أنها أخبار حقيقية على موقع "فايسبوك".

وقال التقرير إن "تحقيقا موسعا أجرته الصحيفة تضمن لقاءات مع موظفين حاليين وسابقين في الشركة، ودراسة مستفيضة لاستراتيجياتها كشف أنها تقدم تضليلا احترافيا على شبكة الإنترنت، وأنها قبلت عملاء مثيرين للجدل، كما أن بعض موظفاتها تعرضن للتنمر المعادي للمرأة".

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