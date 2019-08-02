02/08/2019

الاحتلال يشتري جهازًا جديدًا لكشف العبوات الموجّهة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن جيش الاحتلال اشترى جهازا إلكترونيا جديدا للكشف عن الألغام الأرضية والعبوات الموجّهة.

وأشارت الصحيفة أن الجهاز يُسمى بـ"Guard RJ"، وهو مخصص للكشف عن الألغام، التي يتم التحكم بها عن بُعد، ويقوم بتحييدها بشكل ذاتي بدون تفجيرها.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال عقد خلال الأسابيع الماضية صفقة لشراء هذا الجهاز من شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "نتلاين"، مضيفة إن الجهاز يزن 20 كيلو جرامويمكن حمله على الظهر والتجول به بالميدان ويعمل بالبطاريات ويقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن العبوات وتحديد أماكنها وتحييدها.

ولفتت إلى أن "الجهاز يُصنَّع في الأراضي المحتلة منذ العام 2013، وتم بيعه في وقت سابق إلى الجيش الإسباني بصفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو".

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