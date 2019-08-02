فلسطين

الاحتلال يشتري جهازًا جديدًا لكشف العبوات الموجّهة

02/08/2019

الاحتلال يشتري جهازًا جديدًا لكشف العبوات الموجّهة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن جيش الاحتلال اشترى جهازا إلكترونيا جديدا للكشف عن الألغام الأرضية والعبوات الموجّهة.

وأشارت الصحيفة أن الجهاز يُسمى بـ"Guard RJ"، وهو مخصص للكشف عن الألغام، التي يتم التحكم بها عن بُعد، ويقوم بتحييدها بشكل ذاتي بدون تفجيرها.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال عقد خلال الأسابيع الماضية صفقة لشراء هذا الجهاز من شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "نتلاين"، مضيفة إن الجهاز يزن 20 كيلو جرامويمكن حمله على الظهر والتجول به بالميدان ويعمل بالبطاريات ويقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن العبوات وتحديد أماكنها وتحييدها.  

ولفتت إلى أن "الجهاز يُصنَّع في الأراضي المحتلة منذ العام 2013، وتم بيعه في وقت سابق إلى الجيش الإسباني بصفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو".

إقرأ المزيد في: فلسطين

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎

16/10/2019

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎
"عين سامية" في خطر

15/10/2019

"عين سامية" في خطر
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال

15/10/2019

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال
حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة

15/10/2019

حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة
الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد

15/10/2019

الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد
"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا

15/10/2019

"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني