العالم

الخارجية الأميركية: "القاعدة"  لا تزال تهديدًا لواشنطن

02/08/2019

الخارجية الأميركية: "القاعدة"  لا تزال تهديدًا لواشنطن

قال منسق وزارة الخارجية الاميركية لمكافحة الإرهاب ناثان سايلز إن تنظيمي "القاعدة" والجماعات التابعة له لا تزال تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أكد سايلز أن "القاعدة" تبنت مقاربة استراتيجية خلال الأعوام القليلة الماضية تقوم على إعادة بناء صفوفها في ظل تركيز المساعي العالمية على محاربة "داعش"، كما قال إنها اليوم أقوى من أي وقت مضى.  

كذلك تحدث المسؤول الأميركي عن نشاط لجماعات تابعة لـ"القاعدة" في أنحاء مختلفة من العالم، مثل الصومال وكينيا، وقال إن هدوء "القاعدة" يجب أن لا يعتبر مؤشرا على وقف نشاطها، لافتا إلى أنها لا تزال "في المعركة" وبالتالي يجب مواصلة محاربتها.

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