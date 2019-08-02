العالم

6 انفجارات محدودة تضرب تايلند

02/08/2019

6 انفجارات محدودة تضرب تايلند

وقعت ستة انفجارات محدودة في مناطق متفرقة في العاصمة التايلندية فجر اليوم الجمعة، بالتزامن مع استضافتها اجتماعا أمنيا كبيرا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وأكدت وسائل إعلام محلية ان انفجارين وقعا في موقعين قرب وسط بانكوك، في حين وقع الثالث في شمال العاصمة بعدهما بفترة وجيزة.

من جهتها، قالت شرطة بانكوك إن اثنين من عمال النظافة أصيبا نتيجة انفجار قنبلة بدائية على الأرجح بمنطقة سوان لوانج، فيما تحدث شهود عيان عن إصابة حارس بالانفجار.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية أن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا أمر بإجراء تحقيق فوري، إلى جانب التحقيق الذي تقوم به الشرطة.

وتستضيف بانكوك حاليا لقاءً بين وزراء خارجية دول منطقة جنوب شرق آسيا ونظرائهم من الولايات المتحدة والصين وروسيا وقوى عالمية أخرى.

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