02/08/2019

مساعٍ أمريكية لاتفاق نووي جديد مع إيران

كشف موقع "دايلي بيست" نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة أنَّ السيناتور الجمهوري المعروف ليندسي غراهام ينسّق مع مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إيجاد بديل عن الاتفاق النووي الذي أُبرم خلال حقبة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

ونقل الموقع عن مصدرين إثنين من المصادر الأربعة قولهما إن مساعي غراهام تشمل بحث مقترحات تُقدّم من لاعبين خارجيين مثل مسؤولين أجانب.

كما أشار الموقع إلى أن غراهام زار الأراضي المحتلة مؤخرًا من أجل بحث موضوع إيران مع المسؤولين الصهاينة، ونقل عنه قوله إنه طرح على ترامب أفكارا حول اتفاق نووي جديد مع إيران، وقال إن ترامب بصدد النظر فيها.

كما نقل "دايلي بيست" عن السيناتور الأميركي قوله إن الولايات المتحدة يجب أن تطلب من إيران الموافقة على ما يسمى "اتفاق 123"، وهو إتفاق ملزم قانونيا يلزم الدول التي تبرم اتفاقات نووية مع الولايات المتحدة على التوقيع على "معايير عدم إنتشار"؛ وهو اتفاق أبرمته الولايات المتحدة مع أكثر من أربعين بلدًا.

الموقع نقل أيضا عن غراهام قوله إنه طلب من ترامب طرح "إتفاق 123" مع إيران على أساس أن ترفض الأخيرة هذا الطرح، وبالتالي يتم إجبار الأوروبيين على تبني السياسة الأميركية تجاه إيران.

وقال غراهام إن الولايات المتحدة يجب أن تُلزم إيران بالتوقيع على المعيار الذهبي، وهو تعهد بعدم تخصيب أو إعادة إنتاج الوقود النووي، كما نقل عنه قوله إن على كل دول الشرق الأوسط الموافقة على "اتفاق 123" و"المعيار الذهبي" باستثناء كيان العدو.

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