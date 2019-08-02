02/08/2019

العدو يعدّ خطة حرب على قطاع غزة‎

أفاد موقع القناة "20" الاسرائيلي أن رئيس هيئة أركان العدو أفيف كوخافي أوعز الى الجيش "الإسرائيلي" بتعزيز جهوزيته للمعركة في القطاع ووضع الجهوزية في سلم الأولويات.

وقال الموقع: "من وجهة نظر كوخافي فإن "إجراء الجهوزية" يشمل تعاون كل الجهات في هيئة الأركان بقيادة المنطقة الجنوبية، ويرتكز على زيادة سلة الأهداف الأركانية، وتكثيف الإستخبارات، وتنظيم المنطقة، والقيام بتدريبات".

وبحسب موقع القناة، قدّم كوخافي أول من أمس عرضًا موجزًا عن الاجراء أمام ضباط كبار في جيش الاحتلال وأساس هذا الإجراء 3 أمور:

أولًا، تخطيط وإدارة حرب (تطوير إجراء حرب أركاني وقيادي لمعركة في قطاع غزة)، ففي النصف الأول من العام 2019 نُفذ إجراء حرب كامل في قيادة المنطقة الجنوبية وفي هيئة الأركان مع كل وحدات الميدان التي ستقاتل في قطاع غزة.



ثانيًا، نيران إستخبارات وأهداف - زيادة كمية أهداف الجهاد الإسلامي وحركة حماس- في سياق الجهوزية للمعركة، شعبة الإستخبارات بالتعاون مع قيادة المنطقة الجنوبية زادت سلة الأهداف للحرب.

كل ذلك من خلال تحضيرات مع إنتاج الأهداف في شعبة الإستخبارات لساحة قطاع غزة وبناء خطط نار ملائمة للمعركة.



ثالثًا، تدريبات وبناء قوة، ففي نصف السنة الأخيرة أعدت قيادة المنطقة الجنوبية خطة تدريبات هادفة نفذت فيها تدريبات وحدات على قاعدة سيناريو جنوبي.

وقد شملت الخطة مناورات كبيرة بالنيران تحت إسم "إختبار قيادة الجنوب" وفق معايير هادفة لأداء عمل الكتيبة في القتال بقطاع غزة.

وكشف رئيس الأركان أنه قبل حوالي أسبوعين نُفذت مناورة قيادية واسعة النطاق إختبر فيها دور مقر قيادة الجنوب في القتال، وقد شملت المناورة تدريب كل منظومات القيادة في الطوارئ بما في ذلك تشغيل واسع للنيران، التوغل واللوجيستية في الحرب.

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