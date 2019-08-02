02/08/2019

"فيسبوك" يُقفل مئات الحسابات الترويجية للسعودية والإمارات ومصر

فككت شركة "فيسبوك" شبكتين إحداهما مرتبطة بالحكومة السعودية وتدير شبكة من الحسابات والصفحات المزيفة على منصتها، للترويج لدعاية الدولة ومهاجمة الخصوم في المنطقة، بينما ترتبط الثانية بالإمارات ومصر وتنشط في الغرض ذاته.

وأضافت الشركة أنها أغلقت أكثر من 350 حسابا وصفحة يتابعها نحو 1.4 مليون حساب، في أحدث حملة ضمن جهود مستمرة لمحاربة "السلوك المزيف المنسق" على منصتها، وفي أول نشاط من نوعه تربطه بالحكومة السعودية.

وقال مدير سياسة الأمن الإلكتروني في "فيسبوك" ناثانيال جليتشر إنه "بالنسبة لهذه العملية، استطاع محققونا التأكد من أن الأشخاص الذين يقفون وراءها مرتبطون بالحكومة السعودية"، مضيفا انه "في أي مرة تكون هناك صلة بين عملية معلومات وحكومة، يكون ذلك مهما وينبغي أن يعلم الناس".

وأشارت الشركة إلى إنها أغلقت شبكة منفصلة تضم أكثر من 350 حسابا مرتبطة بمؤسسات تسويق في الإمارات ومصر، لكنها لم تربط هذا النشاط مباشرة بالحكومة في هذه الحال.

وقال جليتشر إن "الحملة السعودية كانت نشطة على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" واستهدفت بشكل أساسي دولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

واستخدمت الحملة حسابات مزيفة تتظاهر بأنها من مواطني تلك الدول، كما صممت صفحات لتبدو مثل مواقع إخبارية محلية. وقالت الشركة إن أكثر من مئة ألف دولار أنفقت على الإعلانات.

وتابع جليتشر "عادة ما ينشرون بالعربية عن أخبار المنطقة والقضايا السياسية. ويتحدثون عن أمور مثل ولي العهد محمد بن سلمان وخطته للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ونجاحات القوات المسلحة السعودية ولا سيما في حرب اليمن".

وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي لضغوط متزايدة للمساعدة في وقف التأثير السياسي غير المشروع على الإنترنت.

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