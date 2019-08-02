العالم

"فيسبوك" يُقفل مئات الحسابات الترويجية للسعودية والإمارات ومصر

02/08/2019

"فيسبوك" يُقفل مئات الحسابات الترويجية للسعودية والإمارات ومصر

فككت شركة "فيسبوك" شبكتين إحداهما مرتبطة بالحكومة السعودية وتدير شبكة من الحسابات والصفحات المزيفة على منصتها، للترويج لدعاية الدولة ومهاجمة الخصوم في المنطقة، بينما ترتبط الثانية بالإمارات ومصر وتنشط في الغرض ذاته.

وأضافت الشركة أنها أغلقت أكثر من 350 حسابا وصفحة يتابعها نحو 1.4 مليون حساب، في أحدث حملة ضمن جهود مستمرة لمحاربة "السلوك المزيف المنسق" على منصتها، وفي أول نشاط من نوعه تربطه بالحكومة السعودية.

وقال مدير سياسة الأمن الإلكتروني في "فيسبوك" ناثانيال جليتشر إنه "بالنسبة لهذه العملية، استطاع محققونا التأكد من أن الأشخاص الذين يقفون وراءها مرتبطون بالحكومة السعودية"، مضيفا انه "في أي مرة تكون هناك صلة بين عملية معلومات وحكومة، يكون ذلك مهما وينبغي أن يعلم الناس".

وأشارت الشركة إلى إنها أغلقت شبكة منفصلة تضم أكثر من 350 حسابا مرتبطة بمؤسسات تسويق في الإمارات ومصر، لكنها لم تربط هذا النشاط مباشرة بالحكومة في هذه الحال.

وقال جليتشر إن "الحملة السعودية كانت نشطة على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" واستهدفت بشكل أساسي دولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

واستخدمت الحملة حسابات مزيفة تتظاهر بأنها من مواطني تلك الدول، كما صممت صفحات لتبدو مثل مواقع إخبارية محلية. وقالت الشركة إن أكثر من مئة ألف دولار أنفقت على الإعلانات.

وتابع جليتشر "عادة ما ينشرون بالعربية عن أخبار المنطقة والقضايا السياسية. ويتحدثون عن أمور مثل ولي العهد محمد بن سلمان وخطته للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ونجاحات القوات المسلحة السعودية ولا سيما في حرب اليمن".

وتتعرض شركات التواصل الاجتماعي لضغوط متزايدة للمساعدة في وقف التأثير السياسي غير المشروع على الإنترنت.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني