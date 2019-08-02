فلسطين

فرز القمامة في غزة.. فرصة عمل

02/08/2019

فرز القمامة في غزة.. فرصة عمل

غزة - خاص العهد

يزيد الحصار المطبق على قطاع غزة من قلة فرص العمل، ما حدا ببعض سكان القطاع إلى اختراع وظائف قد يصح تسميتها بالمهن الحرة.

فرز القمامة هي واحدة من هذه المهن، ويعمد بعض الشبان الفلسطينيين إلى تمشيط مكب النفايات في مدينة غزة بحثًا عن ما يمكن فرزه كالتنك والبلاستيك والنيلون فضلاً عن الخردة التي يمكن أن يعثروا عليها من حديد وأخشاب، ليتم تجميعها في حاويات خاصة تباع لاحقاً إلى تجار يعيدون تصنيعها في معاملهم.

وتجدر الإشارة إلى ان عملية الفرز هذه تساهم من الناحية البيئية في تخفيض نسبة الأبخرة الناتجة عن حرقها فضلاً عن السموم المنبعثة من الحرق العشوائي.

فرز القمامة في غزة.. فرصة عمل

فرز القمامة في غزة.. فرصة عمل

فرز القمامة في غزة.. فرصة عمل

فرز القمامة في غزة.. فرصة عمل

فرز القمامة في غزة.. فرصة عمل

فرز القمامة في غزة.. فرصة عمل

فرز القمامة في غزة.. فرصة عمل

 

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