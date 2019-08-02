02/08/2019

أمريكا توافق على سحب قرابة نصف قواتها من أفغانستان

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية سحب أقل من نصف قواتها الموجودة في أفغانستان، وذلك في سياق الاتفاقات المبدئية مع حركة "طالبان".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها، إن "البيت الأبيض اتفق مع حركة طالبان، بنسبة تتراوح من 80 إلى 90%، على سحب أقل من نصف القوات قبل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، المقرر إجراؤها في أيلول/سبتمبر القادم".

وبحسب المصادر فإن الاتفاق ينص على أن تقلص الولايات المتحدة وجودها العسكري في البلاد من 14 ألف جندي إلى 8 أو 9 آلاف جندي، مقابل إعلان الهدنة وبدء "طالبان" مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

وكانت المفاوضات بين الوفد الأمريكي و"طالبان" قد استؤنفت في قطر في 9 تموز/يوليو الماضي، بعد الانتهاء من الحوار بين الأفغان في الدوحة.

وبدأت المباحثات بين طالبان والولايات المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأمريكي الخاص للسلام والمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد منذ صيف العام الماضي، بغياب الحكومة الأفغانية التي تعتبر الغائب الأكبر عن جلسات الحوار، في ظل إصرار "طالبان" على عدم التفاوض معها باعتبارها "دمية بيد الأمريكيين".

وأعلن خليل زاد في وقت سابق، أن المفاوضات مع "طالبان" في قطر تجري حول أربعة محاور رئيسية، وتشمل وقف إطلاق نار عام، وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وحوار بين الأفغان، ورفض استخدام الأراضي الأفغانية لمهاجمة الولايات المتحدة أو دول أخرى

وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت الأربعاء الماضي، أنها شكلت وفداً مكوناً من 15 شخصاً للمشاركة في المفاوضات المرتقبة مع ممثلي "طالبان" في إطار بسط السلام في البلاد.

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