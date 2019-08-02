02/08/2019

قيادي عسكري صهيوني: الصواريخ المضادة للدروع تُهدّد قواتنا

أكد نائب قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال جدعون أليستم أن التهديد الحقيقي للصواريخ المضادة للدروع والتي تتضمنها ترسانة العدو على القوات الإسرائيلية في مستوطنة سديروت ليس سرا.

وفي مقابلة مع إذاعة "راديو الجنوب" بعد نهاية مناورة في المنطقة، قال أليستم إن "كل القوات والمقرات القيادية استعدت لسيناريوهات ضد غزة"، وأضاف "ناورنا على حرب دفاعية مقابل تهديدات، وكذلك على التوغل الفتّاك في غزة".

وسُئل أليستم ما إذا كان جيش الاحتلال يستعدّ للإخلاء، فأجاب "من أجل السماح للجيش بالعمل بشكل أفضل ناورنا بشكل مشترك مع المجالس الإقليمية على الإخلاء، يوجد خطة منظمة جدا وواضحة، ويوجد خطط واضحة جدا حول كيفية الدفاع عن مدينة سديروت وعن كل المستوطنات في منطقة الجنوب بواسطة القوات البرية وأيضًا بحماية جوية، العدو يرى أن لديه مشكلة جوهرية في الرد"، وفق ادعاءاته.

إقرأ المزيد في: عين على العدو