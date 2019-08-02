العالم

شركة إيطالية تعلق صادرات سلاحها للسعودية والإمارات

02/08/2019

شركة إيطالية تعلق صادرات سلاحها للسعودية والإمارات

علقت شركة "RWM" الإيطالية لصناعة الأسلحة، عمليات تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، لمدة عام ونصف العام، بسبب استخدامها في العدوان على اليمن.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية، فإن "RWM" المصنعة لرؤوس الصواريخ المتوسطة والكبيرة وللذخيرة، أرسلت قرارها لشركائها في إيطاليا و "أبلغتهم بقرار تعليق صادراتها للسعودية والإمارات".

وقالت الشركة إنها تحترم إرادة البرلمان الإيطالي والحكومة بتعليق صادراتها لمدة 18 شهرا اعتبارا من نهاية تموز/يوليو الماضي.

وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون يوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لخشيتهم من استخدام تلك الأسلحة في "ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن".

وتشن السعودية منذ العام 2015 عدوانا عسكريا على اليمن، أسفر منذ ذلك الحين عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وفقا لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظام مبيعات الأسلحة للسعودية وشريكتها الإمارات.

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