02/08/2019

الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة "مجزرة واد الحمص"

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة الحاشدة في الجمعة التاسعة والستين لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأطلق الفلسطينيون على هذه الجمعة «مجزرة واد الحمص» تضامنا مع المقدسيين الذين هدمت منازلهم.

وأكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الجماهيري وستحافظ على سلميتها وستواصل خطواتها النضالية المتوالية حتى تحقق أهدافها في التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948، ووقف كافة المشاريع الهابطة والبديلة التي تسعى لإسقاطه، وكسر الحصار الظالم على قطاع غزة الذي يتواصل للعام الثالث عشر على التوالي.

وقالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إن "شعبنا يتعرض لعملية ترانسفير وتطهير عرقي ممنهج، وعدوان صهيوامريكي همجي متواصل، يستهدف شطب معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية وتهجير سكانها في ظل صمت عربي وتوطؤ دولي وغطاء مطلق من ادارة ترامب الفاشية".

وحيت المقدسيون في حي واد الحمص وكافة أبناء الشعب الفلسطيني الذي يواجه خطر التهجير العرقي.

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