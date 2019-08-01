01/08/2019

الخارجية الايرانية: الحظر على ظريف يكشف ضعف واشنطن إزاء الدبلوماسية الايرانية

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الحظر الأميركي على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه علامة على يأس الادارة الأمريكية، مؤكدة أن وزير الخارجية والجهاز الدبلوماسي سيواصلان تنفيذ مهامهما ورسالتهما دفاعًا عن المصالح الوطنية ومكافحة الإرهاب الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية الايرانية في بيان ان "الحظر الاميركي الجديد يكشف عن خوف وضعف هذه الحكومة ازاء الدبلوماسية الذكية القائمة على المنطق للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وشددت وزارة الخارجية الايرانية ان الحظر الأميركي لا يؤثر على جهود واجراءات وزارة الخارجية ووزير خارجيتها كمسؤولة عن السياسة الخارجية لاقرار حق الشعب الايراني والدفاع عن المصالح الوطنية ومكافحة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي، وأشارت الى أنها "ستواصل أداء مهمتها ورسالتها بكل ما أوتيت من قوة وإيمان".

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي ان الحظر على ظريف برهن ان اميركا عاجزة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي عن مواجهة ابناء الشعب الايراني الشجاع والمضحي، مشيراً الى ان حظر العدو لن يثنينا عن النهوض بمصالحنا الوطنية.

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